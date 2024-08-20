- Видимо, ВФБ Штутгарт на грани выгрузки Штурмера Туре.

Вроде бы "ВФБ Штутгарт" близок к тому, чтобы подписать еще одного форварда, судя по различным СМИ во вторник. 22-летний малийский национальный игрок Эль Билаль Туре из "Аталанты Бергамо" якобы присоединится к немецкой команде Бундеслиги. По слухам, Штутгарт и итальянцы согласовали аренду Туре на год, с трансферной стоимостью в 2,75 миллиона евро. Однако если будут выполнены определенные условия, сработает обязательство выкупа в размере 16,5 миллиона евро.

После подписания Эрмедина Демировича, Ника Вольтемаде и Дениза Ундава Туре станет следующим форвардом Штутгарта.

В прошлом сезоне Туре сыграл 17 матчей за Бергамо, забив 3 гола и отдав 1 голевую передачу. Тем не менее, он не попал в заявку на недавний финал Суперкубка Европы.

После недавних подписаний "ВФБ Штутгарт" находится на пороге дальнейшего усиления своей линии нападения, подписав Эль Билаля Туре из немецкой Бундеслиги. Туре, который показал многообещающие выступления в "Аталанте Бергамо", потенциально может дебютировать в той же лиге со Штутгартом.

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