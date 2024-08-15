- Видеоконтроль отходов в Людвигшафене в будущем

Мобильное видео наблюдение теперь используется городом Людвигсхафен для борьбы с незаконным сбросом мусора. Пилотный проект, согласованный с уполномоченным по защите данных земли, стартовал в соответствии с планом в четверг, объявил второй по величине город в Рейнланд-Пфальце. Камера установлена в автомобиле, который паркуется в различных местах для фиксации будущих правонарушений. Проект ограничен шестью месяцами, с промежуточным отчетом, запланированным на третий месяц. По словам города, это уникательная инициатива по всей стране.

Цель состоит в том, чтобы идентифицировать нарушителей и наложить штрафы. "Мы хотим предотвратить сброс мусора заранее, но также иметь возможность привлечь виновных к ответственности", - сказал мэр Ютта Штейнрук (независимый). Это раздражает городских служащих и жителей, когда беспечный сброс мусора остается безнаказанным. "Это должно измениться".

Уполномоченный по защите данных земли Дитер Кюгельман подчеркнул, что проект был одобрен "после тщательного изучения и консультаций, учитывая очень особенную ситуацию". Город прилагает большие усилия для защиты прав "невинных" людей. Например, области видеоизображения будут пикселизированы и размыты, а сроки хранения четко определены. Местоположение автомобиля будет публично и явно обозначено как под наблюдением.

Автомобиль с камерой перемещается по разным парковочным местам для записи потенциальных правонарушений. После идентификации нарушителей будут наложены штрафы для предотвращения будущего сброса мусора.

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