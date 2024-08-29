Victoria's Secret вновь выставляет своих любимых ангелов на подиуме.

"Шоу Victoria's Secret" пользовались популярностью в течение многих лет, пока проблемы с сексистской корпоративной культурой и устаревшими стандартами красоты не привели к пристальному вниманию. Попытка возвращения бренда нижнего белья ознаменовалась возвращением одной из его оригинальных моделей, "ангела Victoria's Secret", на подиум.

В течение многих лет модели, которые дефилировали на шоу Victoria's Secret, считались воплощением красоты и соблазна. Пышные шоу американского лейбла, часто транслируемые в прямом эфире по телевидению, с нетерпением ждали как мужчины, так и женщины, с пиком зрительской аудитории до 12 миллионов человек в год, наблюдавших за тем, как модели демонстрируют нижнее белье под живую музыку от артистов вроде Гарри Стайлза и Тейлор Свифт. Шоу вызывали сексуальное желание у мужчин-зрителей и стремление к, казалось бы, идеальным телам у многих женщин.

Только те, кто был стройным и пропорциональным в нужных местах, могли выйти на подиум. Даже знаменитые модели были рады стать "ангелом" для бренда, демонстрируя свои тела в эротическом нижнем белье и больших крыльях. Например, даже Хайди Клум быстро восстановила свою фигуру всего через шесть недель после рождения своей дочери Лу в 2009 году.

Однако устаревшие представления о теле, отсутствие инклюзивности и обвинения в сексуальных домогательствах внутри компании испортили репутацию лейбла. Продажи упали, магазины закрылись, и Victoria's Secret больше не была культурным феноменом. Компания с тех пор работает над улучшением своего имиджа.

Возвращение Тиры Бэнкс

В 2018 году ангелы Victoria's Secret последний раз выходили на подиум. Но знаменитое шоу нижнего белья вернулось в 2024 году. Наряду с топ-моделью Гигой Хадид, легендарный ангел возвращается: Тира Бэнкс. 50-летняя Бэнкс дефилировала в девяти шоу во время своего пребывания в Victoria's Secret. Игривый пост в Instagram объявил о возвращении Бэнкс в качестве ангела.

В клипе Хадид входит в лобби отеля, где Бэнкс приветствует ее приглашениями на шоу. Бэнкс одета в футболку с логотипом и куртку, рекламирующую шоу. Подпись к публикации в Instagram гласит: "Мы были так заняты подбором челюстей с пола, потому что Тира Бэнкс и Гigi Hadid раздают приглашения на VSFS. Вы поняли."

Victoria's Secret также объявила, что модели, такие как Кандис Сванепел, Иман Хаммам, Грейс Элизабет, Тейлор Хилл и супермодель Палома Эльсессер выйдут на подиум в Нью-Йорке на шоу возвращения.

"Мы слышим вас"

В мае Victoria's Secret объявила в Instagram, что шоу нижнего белья вернется осенью, с обещанием для всех критиков: "Мы услышали вас и прочитали ваши комментарии. Шоу Victoria's Secret Fashion Show возвращается и будет отражать то, кем мы являемся сегодня, плюс все то, что вы знаете и любите: гламур, подиум, крылья, музыкальное сопровождение. Но мы сделаем это через сильный, современный взгляд, который отражает то, кем мы являемся сегодня." Шоу Victoria's Secret Fashion Show 2024 "будет доставлять именно то, чего хотят наши клиенты".

Шоу возвращения Victoria's Secret в 2024 году будет включать в себя разнообразных моделей, в том числе Тиру Бэнкс, которая будет носить одежду, соответствующую правилу ширины не более 30 см. Новая версия шоу стремится отразить современную перспективу бренда, включив элементы гламура, музыки и его знаковые крылья, при этом сохраняя то, что любят клиенты.

Чтобы соответствовать различным типам тела, переосмысленное шоу Victoria's Secret Fashion Show в 2024 году пригласило моделей с различными формами тела, гарантируя, что подиум будет представлять собой диапазон ширины тела, а не только тех, кто соответствует ограничению в 30 см.

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