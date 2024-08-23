- Вибрирующие лавовые гейзеры: недавнее извержение вулкана в Исландии

В Исландии, вновь, земля извергает лаву в огромных количествах. Шестое вулканическое извержение за последние девять месяцев на этом североатлантическом острове произошло в четверг вечером, порадовав зрелищными видами. Телеканал RÚV транслировал в прямом эфире поток лавы, вытекающей из почти 4-километровой трещины, расположенной на полуострове Рейкьянес, юго-западнее Рейкьявика. Примерно за час до извержения регион испытал довольно сильное землетрясение, которое ощущалось в столичном регионе.

Корреспондент станции сообщал с места, что горячий газовый облако поднималось примерно на километр в темноте, в то время как рисунок светящихся жил лавы распространялся по остывшей вулканической породе от предыдущих извержений на земле.

Гриндавик, небольшая рыбацкая деревня примерно в 40 километрах юго-западнее Рейкьявика, была эвакуирована в качестве меры предосторожности. Ранее несколько домов на северном краю деревни были разрушены потоками лавы в январе. Сначала казалось, что расплавленная порода не движется в направлении деревни, но эксперты после воздушной разведки береговой охраны предупредили, что еще рано вздыхать с облегчением.

Международный аэропорт этого изолированного острова, расположенный на полуострове Рейкьянес, продолжал работать во время предыдущих извержений. Отправления и посадки не были затруднены вулканическим извержением или газовыми облаками, согласно веб-сайту аэропорта.

Такие природные явления могут повлиять на инфраструктуру и источники энергии в регионе. В результате популярный термальный спа-центр Синий лagon планировался к закрытию в пятницу, согласно его оператору.

Извержения на юго-западном полуострове Исландии происходят из различных вулканических систем с магматическими камерами под поверхностью земли. Первое извержение такого типа произошло в марте 2021 года после перерыва почти в 800 лет. С тех пор лава неоднократно прорывалась на поверхность, выходя из вытянутых трещин в регионе.

С декабря 2023 года произошло шесть вулканических извержений в этой малонаселенной области. Самое последнее произошло в конце мая. Исследователи предполагают, что эта серия извержений может продолжаться десятилетиями. Ранее затишье обычно возвращалось через несколько дней.

Землетрясения как предвестники

Недавние предупреждения от Метеорологического управления Исландии указывали на приближающееся извержение. Число землетрясений в регионе неуклонно увеличивалось, в то время как магма накапливалась под поверхностью Земли - в больших количествах, чем во время последнего извержения в мае.

Не следует путать извержения на полуострове Рейкьянес с теми, которые происходят от традиционных вулканических гор. Вместо этого лавовые потоки вытекают из длинной трещинообразной трещины, что называется извержением из трещины. В общем, это не приводит к большому облаку пепла - в отличие, например, от извержения на вулканическом леднике Эйяфьятлайокудль в 2010 году, которое причинило серьезные проблемы с авиацией в течение нескольких дней из-за своего километрового пеплового облака.

Несмотря на продолжающуюся вулканическую активность, международный аэропорт на полуострове Рейкьянес продолжает работать без значительных перебоев.

Недавние вулканические извержения в Исландии являются частью серии, которая происходит с декабря 2023 года, и исследователи считают, что эта серия может продолжаться десятилетиями.

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