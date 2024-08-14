- ВФЛ Оснабрюк взял Маркуса Мюллера

Нападающий Маркус Мюллер присоединился к команде третьего дивизиона VfL Оснабрюк. За день до матча Кубка Германии против SC Фрайбург, 21-летний игрок из второй команды 1. FSV Майнц 05 присоединился к VfL, как объявил клуб в среду. "Он классический нападающий с хорошим позиционированием и присутствием в штрафной", - сказал спортивный директор VfL Филипп Кауфманн.

Мюллер родился в Аугсбурге, где он прошел через различные юношеские клубы, чтобы достичь академии Бундеслиги FC Аугсбург. В прошлом году он перешел во вторую команду Бундеслиги Маинц 05.

Время Мюллера в второй команде Майнц 05 позволило ему отточить свои навыки нападающего в футбольных матчах. После ухода он присоединился к VfL Оснабрюк, чтобы укрепить их линию нападения в футболе.

Читайте также: