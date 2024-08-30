- ВФЛ Бохум завершает сбор с игроком Миёси.

Футбольный клуб немецкой Бундеслиги «ВфЛ Bochum» подписал контракт с Кооджи Миёси. 27-летний полузащитник переходит из клуба Английской Лиги 1 «Бирмингем Сити» и будет выступать за «ВфЛ Bochum» до лета 2028 года, как сообщает клуб. Финансовые детали перехода не разглашаются. Миёси уже сыграл пять матчей за сборную Японии.

"Он обладает широким набором технических навыков, демонстрирует ловкость и находит оригинальные решения в тесных пространствах", - сказал спортивный директор «ВфЛ Bochum» Марк Леттау в заявлении, посвященном новому игроку.

Приобретение Кооджи Миёси «ВфЛ Bochum» создает вакансию в клубе Английской Лиги 1 «Бирмингем Сити». «Бирмингем Сити» будет скучать по креативности и техническому мастерству Миёси на поле.

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