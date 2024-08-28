Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиСуперкубок

VfB смягчает опасения - ожидания розыгрыша в Монако исчезают для VfB

Победа faciliter из MW с результатом 5:0 в Минстере поднимает боевой дух после сложного начала сезона. Кроме того, это также прибавляет ожидания к особым мероприятиям, которые имеют важность для Швабов.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

- VfB смягчает опасения - ожидания розыгрыша в Монако исчезают для VfB

Улыбки вернулись на "Штутгарт" ВФБ. Командная победа 5:0 (3:0) в первом раунде Кубка Германии над "Преussen Мюнстер" развеяла опасения, связанные с растущим беспокойством. В отличие от неудачного поражения в Суперкубке против "Байера" (3:4 по пенальти) и унизительного поражения 1:3 в матче чемпионата в Фрайбурге, снова было повод для празднования. "Сегодня было напряжение", признал тренер Себастьян Хёнесс, комментируя их трудное начало сезона. "У нас много изменений в клубе этим летом. Нам нужно время и победы. Победы, как сегодня, определённо помогают".

Не только голы от Ангело Стиллера (7-я минута), Эрмедина Демировича (15-я минута), Паскаля Штенцеля (35-я минута), Ника Вольтемаде (72-я минута) и Атакана Каразора (80-я минута, пенальти) подняли дух швабов. Под руководством впечатляющей игры Стиллера, "Штутгарт" ВФБ продемонстрировал доминирующую игру и восстановил уверенность в себе перед домашней игрой в Бундеслиге против "Майнца" в субботу (15:30). "Мы хотим извлечь уроки из игры в Фрайбурге. Мы это сделали. Это не гарантировано для вновь promuченной команды с высокими ожиданиями", сказал Хёнесс.

Помимо дуэли с "Майнцем", команда с нетерпением ждет жеребьевку Лиги чемпионов в четверг. Благодаря впечатляющей предыдущей кампании, "Штутгарт" ВФБ обеспечил себе место в европейской элите впервые за более чем 14 лет. "Мы молодые и действительно взволнованы. Мы соберемся, посмотрим и, конечно же, отпразднуем", сказал Демирович, который хочет увидеть "одного или двух именитых соперников" в жеребьевке.

Защитник Паскаль Штенцель также с нетерпением ждет жеребьевку Лиги чемпионов в четверг (18:00/Sky) в Монако без колебаний по поводу именитых соперников. Когда его спросили о предпочтительном сопернике, он остался невозмутимым, сказав: "Классический: "Реал" Мадрид в гостях".

Несмотря на волнение, связанное с предстоящей жеребьевкой Лиги чемпионов, поражение в Суперкубке против "Байера" все еще омрачает. "Штутгарт" ВФБ столкнется с жесткой конкуренцией в Лиге чемпионов, надеясь оставить свое разочарование в Суперкубке в прошлом.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения
Федеральные земли Германии

Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения

На протяжении четырёх лет велось судебное разбирательство, касающееся заявлений пастора из Бремена. Возможно, это длительное судебное противостояние подойдёт к концу.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Большее число женщин, чем мужчин, получают ортодонтическое лечение.
Федеральные земли Германии

Исследования показывают, что женщинам необходимо больше заниматься ортодонтией

Социальные эстетические ожидания, влияние со стороны друзей и чрезмерная родительская забота могут приводить к контрастным взглядам на привлекательные зубы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Если коалиция, возглавляемая Сахрой Вагенкнехт, превзойдет ХДС на выборов земли Тюрингии, кандидат...
Федеральные земли Германии

Глава БСВ объявляет о назначении нового премьер-министра.

Коалиция, возглавляемая Сахрой Вайгенкнехт, может потенциально повлиять на административный орган Тюрингии. В случае если новая партия обгонит ХДС, основной кандидат БСВ Катя Вольф стремится к должности премьер-министра.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется
Федеральные земли Германии

Устойчивое увеличение угрозы лесных пожаров - с пятницы ситуация ослабляется

В период засухи вероятность лесного пожара в Бранденбурге пока сохраняется на заметном уровне. К пятнице, возможно, наступят облегчающие обстоятельства, но специалисты выражают осторожность.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения
Федеральные земли Германии

Отстранение от службы священника из Бремера, обвинения

На протяжении четырёх лет велось судебное разбирательство, касающееся заявлений пастора из Бремена. Возможно, это длительное судебное противостояние подойдёт к концу.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Достопочтенная Мейер Вёрфт стоит на пороге банкротства и срочно нуждается в финансовой помощи.
Экономика

Федеральные власти и местная администрация намерены приобрести подавляющее большинство акций Meyer Werft.

Более 20 000 рабочих мест в Германии находятся под угрозой увольнения в результате возможного банкротства Meyer Werft. В typologie этом государство рассматривает возможность временно приобрести значительную долю в компании.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Бёрн Хёк призывая политические сходка в Тюрингия
Политика

"Медицинские причины": Хёкке неожиданно отменяет интервью с ведущими претендентами

Последнее предвыборное теледебаты перед выборами в Тюрингии 1 сентября состоится без Биёрна Хёкке. Он внезапно отказался от своего обещания, данного несколько месяцев назад.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно