- VfB смягчает опасения - ожидания розыгрыша в Монако исчезают для VfB

Улыбки вернулись на "Штутгарт" ВФБ. Командная победа 5:0 (3:0) в первом раунде Кубка Германии над "Преussen Мюнстер" развеяла опасения, связанные с растущим беспокойством. В отличие от неудачного поражения в Суперкубке против "Байера" (3:4 по пенальти) и унизительного поражения 1:3 в матче чемпионата в Фрайбурге, снова было повод для празднования. "Сегодня было напряжение", признал тренер Себастьян Хёнесс, комментируя их трудное начало сезона. "У нас много изменений в клубе этим летом. Нам нужно время и победы. Победы, как сегодня, определённо помогают".

Не только голы от Ангело Стиллера (7-я минута), Эрмедина Демировича (15-я минута), Паскаля Штенцеля (35-я минута), Ника Вольтемаде (72-я минута) и Атакана Каразора (80-я минута, пенальти) подняли дух швабов. Под руководством впечатляющей игры Стиллера, "Штутгарт" ВФБ продемонстрировал доминирующую игру и восстановил уверенность в себе перед домашней игрой в Бундеслиге против "Майнца" в субботу (15:30). "Мы хотим извлечь уроки из игры в Фрайбурге. Мы это сделали. Это не гарантировано для вновь promuченной команды с высокими ожиданиями", сказал Хёнесс.

Помимо дуэли с "Майнцем", команда с нетерпением ждет жеребьевку Лиги чемпионов в четверг. Благодаря впечатляющей предыдущей кампании, "Штутгарт" ВФБ обеспечил себе место в европейской элите впервые за более чем 14 лет. "Мы молодые и действительно взволнованы. Мы соберемся, посмотрим и, конечно же, отпразднуем", сказал Демирович, который хочет увидеть "одного или двух именитых соперников" в жеребьевке.

Защитник Паскаль Штенцель также с нетерпением ждет жеребьевку Лиги чемпионов в четверг (18:00/Sky) в Монако без колебаний по поводу именитых соперников. Когда его спросили о предпочтительном сопернике, он остался невозмутимым, сказав: "Классический: "Реал" Мадрид в гостях".

Несмотря на волнение, связанное с предстоящей жеребьевкой Лиги чемпионов, поражение в Суперкубке против "Байера" все еще омрачает. "Штутгарт" ВФБ столкнется с жесткой конкуренцией в Лиге чемпионов, надеясь оставить свое разочарование в Суперкубке в прошлом.

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