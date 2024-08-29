- ВФБ Штутгарт столкнулся с вызовами против Реала Мадрида, Ювентуса и Пари Сен-Жермена

ВФБ Штутгарт сразится в группе Лиги чемпионов с действующими чемпионами Реал Мадрид, а также Пари Сен-Жермен и Ювентус Турин. В их группе также будут Монaco, Аталанта Бергамо, Янг Бойз Берн, Црвена Звезда Белград, Спарта Прага и Слован Братислава. Матчи начнутся 17 сентября, а точное расписание будет объявлено к выходным.

УЕФА провел серьезную реформу Лиги чемпионов. Теперь все 36 клубов борются в лиге, и каждая команда сыграет против восьми соперников. Как вторая команда в Германии, Штутгарт возвращается в элитное соревнование, принимая матчи против Парижа, Бергамо, Берна и Праги. Они отправятся в Мадрид, Turin, Belgrade и Bratislava.

После группового этапа в турнирной таблице первые восемь команд остаются в соревновании и переходят сразу в 1/16 финала. Команды, занявшие девятое место и ниже, участвуют в новом раунде плей-офф, чтобы определить, кто продолжит борьбу.

Соперники ВФБ Штутгарт в группе C Лиги чемпионов включают грозную Црвену Звезду Белград, добавляя интригующий европейский вызов в их расписание. После матчей группового этапа Штутгарт стремится занять место в топ-8, чтобы напрямую пройти в 1/16 финала.

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