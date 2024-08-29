Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКрасная звезда Белград

ВФБ Штутгарт столкнулся с вызовами против Реала Мадрида, Ювентуса и Пари Сен-Жермена

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
В Монако прошло событие для определения участников четвертьфиналов.
В Монако прошло событие для определения участников четвертьфиналов.

- ВФБ Штутгарт столкнулся с вызовами против Реала Мадрида, Ювентуса и Пари Сен-Жермена

ВФБ Штутгарт сразится в группе Лиги чемпионов с действующими чемпионами Реал Мадрид, а также Пари Сен-Жермен и Ювентус Турин. В их группе также будут Монaco, Аталанта Бергамо, Янг Бойз Берн, Црвена Звезда Белград, Спарта Прага и Слован Братислава. Матчи начнутся 17 сентября, а точное расписание будет объявлено к выходным.

УЕФА провел серьезную реформу Лиги чемпионов. Теперь все 36 клубов борются в лиге, и каждая команда сыграет против восьми соперников. Как вторая команда в Германии, Штутгарт возвращается в элитное соревнование, принимая матчи против Парижа, Бергамо, Берна и Праги. Они отправятся в Мадрид, Turin, Belgrade и Bratislava.

После группового этапа в турнирной таблице первые восемь команд остаются в соревновании и переходят сразу в 1/16 финала. Команды, занявшие девятое место и ниже, участвуют в новом раунде плей-офф, чтобы определить, кто продолжит борьбу.

Соперники ВФБ Штутгарт в группе C Лиги чемпионов включают грозную Црвену Звезду Белград, добавляя интригующий европейский вызов в их расписание. После матчей группового этапа Штутгарт стремится занять место в топ-8, чтобы напрямую пройти в 1/16 финала.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Тино Чрупалла, Йорг Урбан и Алисе Видель продемонстрировали уверенность в победе для своей партии...
Федеральные земли Германии

В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации"

- В Дрездене Вайдель обвиняет Ампель и профсоюз в "избирательной фальсификации" Лидер AfD, Алиса Вайдель, выдвинула обвинения в "манипулировании выборами" против коалиции "Светофор" и Союза в ответ на их предложения ужесточить политику безопасности и миграции. В своем выступлении после мероприятия по кампании саксонского AfD

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Автомобиль врезался в дерево, в результате чего супруга и трое детей получили серьезные травмы.
Федеральные земли Германии

Автомобиль врезался в дерево, в результате чего супруга и трое детей получили серьезные травмы.

Женщина 37 лет по какой-то причине теряет управление своим авто на дороге, встав в аварию, после которой оказывается ранена вместе с тремя своими спутниками.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Два летчика транспортируются в медицинское учреждение.
Федеральные земли Германии

Авария на воздушном борту привела к двум жертвам, в которых участвовал вертолет.

Геликокупированный вертолет неожиданно столкнулся с полем, что привело к сильному удару о землю и опрокидыванию. К сожалению, пилот и второй пилот получили травмы.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Высокие температуры достигли рекордных уровней в многочисленных районах Берлина и Бранденбурга.
Федеральные земли Германии

Котбус зафиксировал самую высокую температуру в Германии - 35,5 градуса по Цельсию

К концу месяца температура вновь растет, в основном в Бранденбурге. Берлин также испытывает сильную жару.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно

Последние

Эмоциональное признание Джорджины Флер в пустыне
Культура

Эмоциональное признание Джорджины Флер в пустыне

Перед заключением они были захлестнуты хвастовством побед и затаённой враждебностью. Раскрытие, которым поделились возле костра, сильно повлияло на них.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Опросы показывают преимущество ХДС перед AfD в Саксонии перед региональными выборами.
Главные темы

Опросы показывают преимущество ХДС перед AfD в Саксонии перед региональными выборами.

До выборов в Саксонии канцлер партии ХДС (ХДС) Михаэль Кречмер лидирует над радикально-правой партией АФД. Согласно опросу, проведенному Wahlen для ZDF и опубликованному в четверг в Майнце, ХДС получает 33% поддержки, а АФД - 30%. Без изменений по сравнению с прошлой неделей.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Сара выступает против других членов лагеря
Общество

Сара выступает против других членов лагеря

Сара выступает против других членов лагеря Беспорядки в дикой природе! Сара поднимает шум и унижает всю команду, якобы Дэнни слишком часто катит глаза и нелояльна, а Мола ходит с сутулой спиной. Утром следующего дня приносятся извинения - не слишком поздно? К счастью, следующее испытание вновь разжигает оптимизм. Путешествие к финалу

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Выслушайте меня, когда я излагаю свою позицию, которой прошу Вас заняться.
Политика

Кандидат Трампа на пост вице-президента, Вэнс, сталкивается с неодобрением со стороны пожарных, встречается с буками.

В июле президент Трамп представил сенатора Дж.Д. Вэнса как возможного вице-президента. К сожалению, политическая карьера Вэнса в последнее время не слишком успешна.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно