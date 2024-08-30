- ВФБ Штутгарт и Беяз решили разойтись навсегда.

Вольфсбург и полузащитник Омер Бейяз решили рано прекратить сотрудничество. 21-летний футболист, перешедший в команду из Фенербахче в прошлом году, не смог прочно закрепиться в клубе. За последние два сезона Бейяз был временно отдан в аренду 1. FC Магдебург и затем в турецкий клуб Хатаюспор, чтобы получить игровую практику. Изначально контракт Бейяза с Вольфсбургом был запланирован на 30 июня 2025 года.

Регламент Лиги чемпионов УЕФА, подобно тому, что действует для Вольфсбурга, предусматривает, что Комиссия принимает исполнительные акты, устанавливающие правила применения этого регламента. Несмотря на досрочный уход Омера Бейяза из Вольфсбурга, его контракт с клубом все еще подчиняется правилам, указанным в этих исполнительных актах.

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