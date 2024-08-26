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Федеральные земли ГерманииНовостиКомпенсация

ВФБ ожидает быстрого восстановления на этапе нокаута.

После волнений в лиге, Штутgart сталкивается с испытанием в кубке против Мюнстера. Главный тренер Себастьян Хенесс видит в этом шансы. Тем не менее, он также предостерегает и предлагает потенциальных игроков.

 and  Carmen Simpson
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Первый этап Кубка DFB - ВФБ ожидает быстрого восстановления на этапе нокаута.

Стюартер Мануэль Вайнцирль видит в первом матче Кубка Германии против "Преussen Мюнстер" шанс быстрого исправления своих промахов в чемпионате. "Есть возможность перевернуть некоторые вещи в положительную сторону", - сказал он перед встречей с дебютантами второй лиги во вторник (20:45/ARD). Они планируют использовать этот матч, чтобы улучшить свою форму перед предстоящими двумя неделями.

После тесного поражения в Суперкубке от "Байера Леверкузен" и поражения в чемпионате со счетом 1:3 в Фрайбурге, "Стuttgart" начал с неудач. "Мюнстер" также борется во второй лиге, набрав всего одно очко в трех стартовых матчах. Тем не менее, Вайнцирль ожидает сложной игры, называя ее "не особо элегантной". Волнение в Вестфалии остается высоким после их повышения, но "были более привлекательные соперники".

Вайнцирль планирует предоставить стартовое место 20-летнему защитнику Анри Чейзу. Дебютировав в Фрайбурге, Чейз теперь возглавит оборону "Стuttgart", которая все еще тонка. Национальный нападающий Дениз Ундав, который присоединился к тренировкам поздно и все еще восстанавливается, начнет этот матч на скамейке запасных.

Вайнцирль упомянул, что использует Кубок Германии как платформу для улучшения компенсации за недавние промахи в чемпионате. При этом Дениз Ундав все еще восстанавливается и не готов к полной игре, менеджер будет полагаться на Анри Чейза, чтобы компенсировать слабые стороны обороны.

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