- Verdi стремится противостоять потенциальному захвату контроля Commerzbank.

Профсоюзная группа Verdi заняла твердую позицию против возможной покупки Commerzbank итальянским конкурентом Unicredit. В интервью "Handelsblatt" секретарь профсоюза Verdi и член наблюдательного совета Commerzbank Стефан Виттманн заявил об их решимости, сказав: "Мы будем бороться всеми доступными средствами". Виттманн сослался на покупку Unicredit в 2005 году мюнхенского Hypo-Vereinsbank, которая привела к массовым увольнениям и перемещению многих навыков в Милан. Он выразил желание избежать такой же участи, как у Hypo-Vereinsbank. Виттманн призывает немецкое правительство оказать поддержку и говорит: "Немецкое правительство должно теперь продемонстрировать решительные действия и использовать свой оставшийся двенадцатипроцентный пакет, чтобы воспрепятствовать любой неблагоприятной покупке Commerzbank". Не должно произойти так, что "крупные решения, касающиеся финансирования промышленной державы Германии, в будущем будут приниматься в Милане".

Изначально появление Unicredit вызвало предположения о возможной покупке Commerzbank. Итальянцы воспользовались объявленной продажей акций правительством и также приобрели акции на открытом рынке. В совокупности итальянцы сейчас владеют около девяти процентов акций Commerzbank и стремятся получить одобрение надзорного органа на увеличение выше девятипроцентного порога. В Commerzbank работает примерно 42 000 человек.

Финансовый сектор бурлит спекуляциями о том, что Unicredit может приобрести значительную долю в Commerzbank. Если эта сделка будет одобрена, это может привести к смене власти принятия решений от немецкого финансового сектора к итальянскому. Профсоюзы Германии, в частности, такие как Verdi, решительно против этой возможной сделки из-за ее потенциального воздействия на рабочую силу Commerzbank и ее статус в качестве промышленного гиганта в Германии.

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