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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент

Вдохновленное пустыней отражение проливает свет на атаку Солингена, символизируемую зажженными свечами в окнах.

Происшествие с ножевым нападением в Солингене вызывает обсуждения вопросов безопасности. Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии, Вюст, комментирует последствия в ландтаге. Город чтит память погибших.

 and  Melissa Williams
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Наиболее значимым инцидентом в истории Северного Рейн-Вестфалии, имеющим фатальное значение для...
Наиболее значимым инцидентом в истории Северного Рейн-Вестфалии, имеющим фатальное значение для премьер-министра Hendrik Wüst (ХДС), является нападение в Солingen.

- Вдохновленное пустыней отражение проливает свет на атаку Солингена, символизируемую зажженными свечами в окнах.

Неделю спустя после предполагаемого нападения исламистского экстремиста в Солingen губернатор Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst (ХДС) выступит перед ландтагом в пятницу (в 10:00), представив последние данные. Администрация земли запросила это специальное заседание для этой цели. Начало парламентского заседания будет отмечено минутой молчания в память о жертвах нападения.

Граждан Солingen призывают зажечь свечи как символ скорби и единства в момент нападения, в 21:37 в пятницу, и поставить их в окна. Мэр города Тим Курцбах выразил надежду: "Я представляю себе Солingen, окутанный сиянием этих свечей". Кроме того, планируется короткая и торжественная церемония на месте преступления, на Фронхофе, в момент нападения.

Вüst описал нападение с ножом в прошлую пятницу как одно из самых влиятельных событий в истории Северного Рейна-Вестфалии. Необходимо четко указать на ошибки и принять соответствующие меры, подчеркнул руководитель черно-зеленой администрации земли. Остаются нерешенные вопросы.

В четверг состоялось специальное заседание комитета по внутренним делам и интеграции ландтага по инициативе фракций СДПГ и FDP для изучения последствий нападения.

Призывы к возмездию

Во время нападения мужчина использовал нож, чтобы убить троих и ранить восемь человек на фестивале в Солingen в пятницу вечером. Подозреваемый, 26-летний сириец Исса Аль Х., сейчас находится в заключении. Федеральная прокуратура расследует его в связи с обвинениями в убийстве и предполагаемой связью с террористической организацией Исламское государство (ИГ).

Подозреваемый вошел в Германию через Болгарию в конце 2022 года. Правила ЕС об убежище диктовали его депортацию, но это не произошло, так как мужчина скрылся в назначенный день в июне 2023 года. Вüst запросил расследование неудачной депортации.

Вüst также подчеркнул необходимость пересмотра льгот для отказавшихся от убежища и сокращения срока между решением о депортации и фактическим отъездом. Во время визита в Солingen с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) в понедельник Вüst упомянул бюрократические препятствия, задержки и лазейки, мешающие местным властям депортировать людей, даже в пределах Европы. Должно быть возможно депортировать людей в определенные районы Сирии и Афганистана тоже.

Европейский парламент выражает соболезнования в связи с трагическими событиями в Солingen и предлагает свою поддержку в решении основных вопросов. В свете неудачной депортации предполагаемого виновника важно, чтобы немецкие власти тесно сотрудничали со своими европейскими коллегами для улучшения соблюдения правил убежища и своевременной депортации, гарантируя безопасность граждан.

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