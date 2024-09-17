Важнейшие прививки, чтобы ознакомиться с ними перед поездкой

В то время как легкое заболевание, такое как легкая желудочно-кишечная инфекция, часто встречается среди путешественников, гораздо более серьезные, а порой смертельные заболевания, от которых следует защищаться, также существуют.

Мировая общественность тревожится из-за распространения оспы обезьян, вирусной инфекции, ранее известной как оспа обезьян, которая изначально уносила жизни 1 из 10 инфицированных, но теперь забирает жизни у 3,3% жертв.

Швеция стала первой страной за пределами Африканского континента, где в августе был выявлен случай нового, более агрессивного штамма оспы обезьян, кlade Ib, который с тех пор распространился и на Азию, с подтвержденными случаями в Таиланде и подозрительными случаями в Пакистане и на Филиппинах.

Международная обеспокоенность

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила текущую вспышку оспы обезьян в более чем дюжине центральных африканских странах «международной чрезвычайной ситуацией в сфере общественного здравоохранения», что является высшей степенью предупреждения в соответствии с международными санитарными правилами.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) рекомендуют вакцинацию двумя дозами вакцины против оспы обезьян Jynneos для лиц в США, имеющих значительный риск заражения вирусом.

Что касается защиты от укусов, туристам рекомендуется использовать репелленты и носить рубашки и брюки с длинными рукавами, обработанные пермефрином, на улице – подобные рекомендации для других заболеваний, передающихся комарами, таких как малярия или лихорадка Денге.

Оба этих заболевания привлекли внимание в последнее время, но по разным причинам.

Ранее не существовало широко доступной вакцины против Денге для путешественников, но в последнее время Qdenga была введена в Великобритании, Европейском союзе и некоторых странах, не входящих в Европу, а Dengvaxia доступна в Соединенных Штатах.

Тем не менее, доктор Никки Лонгли, консультант по инфекционным заболеваниям и путешествиям в Лондонской больнице тропических заболеваний (ЛТБ) при Университетском колледже Лондона, считает, что вакцина Qdenga не является панацеей для путешественников.

«Вакцина Qdenga снижает риск тяжелого заболевания и смерти, если вы заболели Денге во второй раз, но если вы не болели Денге раньше, она обеспечивает минимальную защиту, и существует теоретический риск того, что она может увеличить риск тяжелого заболевания», – говорит она. Лонгли советует людям, не инфицированным вирусом, отложить вакцинацию, пока продолжаются испытания, и вместо этого придерживаться мер против укусов комаров – совет, который применим к людям независимо от их статуса вакцинации.

Путешественник, который приветствует введение новой вакцины Qdenga, – это Крис Двайер, британский писатель-путешественник. Он заболел Денге во время отпуска в Малайзии в 2014 году и испытал симптомы, такие как боль в суставах, слабость, высокая температура и повышение температуры. Он был госпитализирован, ему потребовались внутривенные жидкости, и ему контролировали уровень билирубина и количество лейкоцитов в крови. В конечном итоге он выздоровел, но это был пугающий опыт. Двайер признает, что, будучи инфицированным Денге раньше, он будет находиться в еще большей опасности, если заболеет им снова. «Я серьезно подумываю сделать прививку Qdenga, так как часто посещаю Азию и знаю, насколько опасно заболеть снова», – сказал Двайер.

Между тем, оптимистичные заголовки о возможном искоренении малярии в течение десятилетия вызвали энтузиазм после создания доступной вакцины против этого смертельного заболевания, ежегодно уносящего жизни около 600 000 человек, в основном детей в Африке в возрасте до 5 лет.

Малярия – это заболевание, которое передается от самки комара анофелеса, укусившей человека с малярией, а затем укусившей другого.

Риск заражения

Четырнадцать месяцев назад младенцам в Южной Судан и Кот-д’Ивуаре были введены первые дозы вакцины, а дополнительные африканские страны, как сообщается, ее одобряют.

Это хорошие новости для Африки, второго по населению континента, но вероятность того, что вакцина от малярии для глобальных путешественников появится в аналогичный период, практически нулевая, считает Лонгли.

«Это просто не подходящая вакцина для путешественников, так как она требует частых бустеров и постоянного воздействия, и она не обеспечивает полной защиты», – объясняет она. Вместо этого она снижает риск смерти у детей, и когда вся популяция вакцинируется против малярии, заболевание в конце концов будет искоренено.

Тем не менее, мы еще очень далеки от мира без малярии, и всем, кто путешествует в пораженные регионы (она может встречаться в США, хотя случаи относительно редки), следует знать, как делать это безопасно и ответственно.

Так же осторожна Анниина Сандберг, финский создатель бутик-турагентства Visit Natives, которая исследует отдаленные регионы Африки более двух десятилетий.

Как опытный путешественник, она знает, какое противомалярийное средство наиболее эффективно для нее, и всегда носит с собой противомоскитные сетки во время путешествий по африканской саванне, не только для своей защиты, но и как спасительный подарок для местных сообществ. Тем не менее, Сандберг однажды едва не умерла, заболев во время поездки много лет назад, и она хочет поделиться своей историей как предупреждение.

Перед тем, как отправиться в годовое полевое исследование среди масаи в Танзании, когда она была еще студенткой, Сандберг была прописана комбинация противомалярийного препарата и антибиотиков. Однако через несколько месяцев ежедневное лекарство «начало казаться ненужным».

«Я заметила, что местное население часто болеет малярией и выздоравливает от нее, так что я глупо подумала, что это просто простуда», – говорит она.

«Конечно, это гораздо опаснее, и как только я перестала принимать таблетки, я серьезно заболела, с высокой температурой, мышечными болями и усталостью».

Несмотря на посещение больницы и прием лекарств от малярии, состояние Сандберг резко ухудшилось из-за острого приступа желудочного гриппа. При возвращении в больницу медицинские работники обнаружили, что она страдает не только малярией, но и тифом, бактериальным заболеванием, распространенным в районах с плохой санитарией и ограниченным доступом к чистой воде.

Прививки от тифа широко доступны, с рекомендуемыми бустерными инъекциями каждые несколько лет.

Трагический опыт Сандберг не удержал ее от смелых путешествий.

"Можно быть очень осторожным, но полностью исключить все риски для здоровья во время путешествий невозможно, независимо от места назначения", - замечает Сандберг, которая несколько лет назад пережила испуг, связанный с бешенством.

Во время посещения танзанийского сообщества Датога, традиционный образ жизни которого был связан с разведением овец на саванне, Сандберг заметила больное животное в стаде.

"Я не могла точно определить, было ли это бешенство или что-то другое, но животное было явно очень больным, и я приняла меры предосторожности", - вспоминает она.

Однако через несколько дней Сандберг поняла, что больное животное было всего в нескольких футах от нее, облизывая волдырь на ее раненой ноге.

"Я стала очень нервной", - признается она. "Я поняла, что мне нужно немедленно обратиться за медицинской помощью".

Из-за удаленного местоположения Сандберг пришлось ждать несколько дней, чтобы вернуться в Хельсинки, Финляндия, чтобы получить серию постконтактных прививок от бешенства.

Это лечение жизненно важно в ситуациях, когда есть риск заражения, даже для тех, кто вакцинирован против бешенства; первоначальная вакцинация дает дополнительное время.

"Мы обычно рекомендуем начать лечение в течение недели, но, конечно, чем раньше, тем лучше", - советует Лонгли из HTD.

Продолжительность до проявления бешенства зависит от положения инфицированной раны. Это может занять недели или даже месяцы, чтобы вирус достиг нервной системы и мозга. После этого выздоровление невозможно.

Задержка лечения от бешенства привела к тому, что пациенты решали получить лечение на месте вместо того, чтобы лететь домой, только чтобы позже обнаружить, что им была введена неэффективная вакцина.

В незнакомой обстановке Лонгли предостерегает: "Вы не можете быть уверены, что вакцина, которую вы получаете, подлинная или правильно хранится".

Прививка от бешенства "необходима", по словам Лонгли, "потому что бешенство довольно распространено".

Несмотря на распространенное мнение, вирус не является основной угрозой в Азии. Он присутствует более чем в 150 странах на всех континентах, включая Антарктиду, за исключением одной.

"Есть даже части Европы и Америки, где он представляет значительный риск", - говорит Лонгли.

Еще одним риском, который люди часто недооценивают, является клещевой энцефалит (КЭ), вирусное заболевание, которое может поражать центральную нервную систему.

"Есть районы центральной Европы, которые мы определенно рекомендуем вакцинировать, особенно если вы планируете ходить в походы или кемпинг", - говорит Лонгли.

"КЭ не такое, как бешенство, но как и бешенство, если у вас КЭ, нет специфического лечения, и хотя подавляющее большинство людей выздоравливают, небольшое количество людей становятся серьезно больными и могут испытывать инвалидность, с некоторыми летальными исходами".

Стоимость вакцин, в том числе против КЭ, может существенно различаться между клиниками.

Стоит изучить варианты доступных вакцин, советует Лонгли, но качество медицинских советов, полученных перед поездкой, гораздо важнее.

"Совет, на самом деле, важнее, чем вакцина, которую вы, возможно, считаете необходимой", - заключает Лонгли.

Вакцинация в детстве является чрезвычайно эффективным подходом общественного здравоохранения к контролю и профилактике заболеваний.

В Соединенных Штатах несколько вакцин рекомендуются для детей в возрасте от рождения до 10 лет, такие как гепатит А, корь, Covid-19, паротит и краснуха. Больше, такие как столбняк и дифтерия, рекомендуются для подростков. CDC предоставляет исчерпывающий список, но также важно проконсультироваться с врачом.

Взрослые должны вести записи о своих вакцинациях и когда им нужны бустеры. При планировании поездки рекомендуется проверить страницы CDC о здоровье в пункте назначения, чтобы убедиться, что у вас есть все необходимые и рекомендуемые вакцины для вашего пункта назначения и понять, как защитить себя от рисков заболеваний.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также выразила озабоченность по поводу растущего числа случаев заболевания мононуклеозом, связанных с путешествиями, за пределами Африки, призывая путешественников оставаться информированными и принимать необходимые меры предосторожности.

В свете глобального распространения мононуклеоза Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют тем, кто имеет на это право, получить вакцину Jynneos против оспы, чтобы помочь построить иммунитет и снизить риск заражения во время путешествий.

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