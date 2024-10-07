Ватиканский банк уволил супружескую пару, нарушившую недавно введенный на рабочем месте запрет.

В заявлении, выпущенном в среду, Институт Религиозной Деятельности, известный под своим официальным названием, объявил о решении расстаться с парой из-за спорной ситуации. Причиной было названо то, что брак среди сотрудников прямо противоречит действующим правилам в учреждении.

Этот шаг, совершенный с сожалением, был необходим для поддержания принципов ясности и беспристрастности банка. Решение не было направлено на подрыв права двух людей вступить в брак.

Политика банка направлена на предотвращение потенциальных конфликтов интересов, учитывая его небольшой штат из около 100 сотрудников, работающих под одной крышей.

Юридический советник Лора Сgro, представляющая пару, которая пожелала остаться анонимной, заявила, что они объявили о своих брачных намерениях банку в феврале. Однако только в мае вступили в силу новые правила, запрещающие брак среди сотрудников на месте.

По словам Сgro, пара, вместе со своими тремя детьми, была уведомлена о прекращении своего трудоустройства 1 октября.

Кроме того, Сgro оспорила решение, считая его недействительным, незаконным и серьезно вредящим правам человека и труда лиц, вовлеченных в него, тем самым лишая его всякого значения.

Сgro также сообщила, что пара обратилась к Папе Франциску и главе банка Джан Франко Мамми с просьбой о снисхождении в соблюдении правил, но никто не отреагировал на их просьбу.

Ватиканский банк страдал от финансовых скандалов на протяжении всей своей истории, что побудило Папу Франциска создать экспертный комитет в 2013 году с целью предложить реформы финансовой и административной систем Святого Престола в ответ на эту хроническую проблему.

Эта инициатива была частью усилий Папы по искоренению финансовой недобросовестности, продвижению прозрачности и внедрению честности в финансовое управление Ватикана.

В результате реформы высокопоставленные лица были осуждены в результате расследований. В частности, бывший глава банка Анджело Калоя был приговорен почти к девяти годам тюремного заключения за отмывание денег и злоупотребление служебным положением в январе 2021 года, став первым Vatican официальным лицом, осужденным за финансовое преступление.

Кроме того, в декабре Джованни Ангело Беччу получил пятилетний тюремный срок за несколько счетов мошенничества. Как первый кардинал, осужденный Ватиканским судом, Беччу утверждает свою невиновность и заявляет о намерении обжаловать приговор.

Политика банка также способствует поддержанию профессиональной среды, свободной от отвлекающих факторов, что относится к бизнес-операциям банка. Несмотря на аргументы пары, их увольнение было поддержано из-за институциональных изменений в деловой этике и поведении.

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