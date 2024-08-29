- Ваш союз сталкивается с серьезными проблемами.

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Род Стюарт, 79-летний певец, может быть причиной разлада в его 17-летнем браке с Пенни Ланкастер, 53-летней женой с 2007 года. У них двое сыновей, Алистар, 18 лет, и Эйдан, 13 лет, которые живут с матерью в роскошном особняке в Эссексе, Англия, в то время как Род часто проводит время в своем вилле стоимостью $70 миллионов в Беверли-Хиллз, Калифорния.

В прошлом году Род выразил желание сделать свой британский дом основным местом жительства и продать свой американский дом. Однако, похоже, его мнение изменилось, что вызвало недовольство Пенни.

Застой в их 17-летнем союзе

Источник из британской газеты "Daily Mail" сообщил, что Род обещал Пенни, которая комфортно чувствует себя в Англии и профессионально там установлена, жить там навсегда. Однако теперь он отказывается навсегда отказаться от своего дома в ЛА. Род дорожит своей жизнью в ЛА и не хочет уезжать - его вилла больше не продается.

Из-за расхождений во мнениях о месте жительства Род Стюарт и Пенни Ланкастер попали в сложную ситуацию со своим браком. "Они в тупике, и Пенни зла на то, что Род нарушил обещание. В настоящее время речь идет о спасении их брака", - добавил источник.

Пришло время Роду Стюарту уйти

В июне 2023 года Род Стюарт, один из самых успешных британских музыкантов с продажами 250 миллионов записей, объявил о своих планах вернуться в Великобританию после почти 50 лет в США. "Я люблю ЛА и американцы хорошо ко мне относились, но пришло время уходить. Мои двое сыновей ходят в школу в Великобритании", - сказал он в то время "Virgin Radio".

Однако он также подчеркнул, что расставаться со своим желтым особняком, построенным в 1975 году, будет больно: "Вероятность того, что я его продам, очень низка, потому что я его люблю. Если я не получу правильную цену, я не буду его продавать". Изначально Стюарт оценил свой дом в $70 миллионов в декабре, затем повысил цену до $80 миллионов, а в феврале снова снизил цену на $6 миллионов до $74 миллионов (приблизительно €67 миллионов).

Несмотря на заявление Рода Стюарта о возвращении в Великобританию и желании быть с сыновьями, роскошный особняк в Эссексе, где живут его сыновья с Пенни Ланкастер, кажется, является камнем преткновения. Нежелание Рода покинуть свой $74 миллионный дом в Беверли-Хиллз привело к застою в их 17-летнем союзе, вызывая раздражение у Пенни Ланкастер.

Род Стюарт и Пенни Ланкастер, несмотря на трудности, вызванные их различными предпочтениями в отношении проживания в разных странах, все еще женаты и надеются найти решение в их нынешней ситуации.

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