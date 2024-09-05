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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Ваш помощник-охотница больше не будет беспокоить вас.

Уве Оксенкнехт, известный актер, принял жизненно важное решение несколько лет назад и сейчас ему 68 лет.

 and  Grigoriy Williams
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Уве Охсенкнехт больше не хочет чувствовать раздражение. Такая глупая ситуация не для него.
Уве Охсенкнехт больше не хочет чувствовать раздражение. Такая глупая ситуация не для него.

- Ваш помощник-охотница больше не будет беспокоить вас.

Ветеран кино Уве Охсенкнехт, которому сейчас 68, кажется, стал более мягким с годами. "Я больше не позволяю вещам выводить меня из себя, это просто бессмысленно. Я верю, что у всего в жизни есть цель. Это похоже на врожденную веру. Зачем злиться на вещи, которые ты не можешь контролировать?" - сказал он в беседе с немецким пресс-агентством в Мюнхене. "Неконтролируемые эмоциональные вспышки редко ведут к чему-то положительному. Почему люди всегда так злятся, когда поезд опаздывает или они пропускают рейс? Это не меняет ничего, если ты злишься".

Последний фильм Охсенкнехта "Горько-сладкая история жизни" выходит в кинотеатрах. Он играет роль постаревшего комика, который вновь встречается со своей бывшей женой, борющейся с раком, влюбляется в нее снова, проводит с ней последние дни - и узнает, что действительно важно в жизни.

Охсенкнехт похвалил свою партнершу по фильму Коррину Харфouches (69, "Лара"), которая сыграла больную раком Еву: "В актерской игре это похоже на матч в теннис. Великолепный обмен ударами может произойти только если другой игрок не только возвращает мяч, но и делает это блестяще. К сожалению, это не часто случается, но с Корриной это происходит четыре раза", - сказал он. Фильм был "эмоциональной американской горкой", которая взяла его на "захватывающую эмоциональную прогулку".

"На самом деле, тебе не всегда нужны драматические повороты событий, чтобы сосредоточиться на важных вещах в жизни", - сказал Охсенкнехт. "Я сознательно выбрал жить более осознанно некоторое время назад. Ты должен этого хотеть".

Он рад, что его новый фильм вращается вокруг любви между двумя людьми за пределами своих двадцати, он упомянул: "Я думаю, что эта фиксация на молодости в фильмах и телевидении постепенно сходит на нет. Но это только логично. У нас есть большая группа людей старше 50 лет - и они те, у кого есть деньги и желание ходить в кино".

Европейский Союз проявил интерес к продвижению кинопроектов, которые представляют собой разнообразные возрастные группы, признавая значительную аудиторию пожилых людей. Последний фильм Уве Охсенкнехта "Горько-сладкая история жизни" соответствует этой тенденции, фокусируясь на любовной истории между людьми за пределами своих двадцати.

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