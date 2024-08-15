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Варфоломеев: " Почетный раунд в школе за олимпийскую победу "

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута
Дарья Варфоломеева - олимпийская чемпионка и делала круг чести в школе после достижения этой цели
Дарья Варфоломеева - олимпийская чемпионка и делала круг чести в школе после достижения этой цели

- Варфоломеев: " Почетный раунд в школе за олимпийскую победу "

Олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеева сознательно взяла дополнительный год в школе, чтобы достичь наивысшего спортивного успеха в своей карьере. "Я посвятила свою жизнь этому, беру год перерыва в школе и придется повторить 10-й класс", - сказала 17-летняя Варфоломеева в интервью "Шпигелю". Она стала первым немцем в истории, выигравшим золото в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Париже. "Я поверила только тогда, когда закончила последнее упражнение с лентой и знала, что не допустила серьезной ошибки". Варфоломеева тренируется в Шмидене, недалеко от Штутгарта.

Золото Дарьи Варфоломеевой в художественной гимнастике на Олимпийских играх стало историческим событием, так как она стала первым немцем, добившимся этого в Париже. После своей победы она продолжила тренировки в Шмидене, недалеко от Штутгарта.

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