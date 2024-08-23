Валентин стремится использовать силу Одина, чтобы стать Верховным Бойцом.

После каждой победы в октагоне швейцарский боец Роберт Валентин издает грозный рев в честь Одина, своего скандинавского божественного вдохновителя. Известный своей захватывающей личностью и впечатляющими боевыми навыками, он взмыл на вершину славы "Боец" (TUF), знаменитого реалити-шоу в мире MMA. В 29 лет Валентин находится всего в одном бою от вступления в элитный клуб боевых видов спорта - получения контракта UFC. Его корни в скандинавской мифологии являются неисчерпаемым источником энергии.

С момента своего дебюта в 2005 году TUF видел таких пионеров, как Конор МакГрегор, надевающих костюмы тренеров. Участники, которых тренируют звезды UFC, живут в особняке в Лас-Вегасе, что часто приводит к внутренним конфликтам. Благодаря своему общительному нраву и захватывающему стилю Валентин смог остаться над схваткой во время своего сезона. Он продолжает оставлять свой след впечатляющими нокаутами локтями и неординарными приемами.

Его участие в TUF стало результатом работы его менеджера за кулисами. "Я даже не знал, что подписался", - признался Валентин в интервью ntv.de. "UFC хочет необычных личностей для шоу, харизматичных и полных энтузиазма, с талантом развлекать зрителей. Стандарты выступлений все еще должны быть соблюдены - но Валентин идеально подходит".

Он всегда был поклонником TUF, хотя и пропускал истории в пользу действия. Но оказавшись в доме, он почувствовал себя как дома. "Эта обстановка создана для меня", - улыбнулся он. "Я ходил по дому каждый день с улыбкой, в то время как многие другие боролись с присутствием камер".

Он представился духовно здоровым в доме, его любовь к скандинавской мифологии была постоянной темой. В детстве он поглощал саги и комиксы и наряжался викингом. Как взрослый, он был притянут к тесной связи скандинавского язычества с природой. "Я всегда черпал энергию и силу от природы", - сказал он. "К тому же, воинственный настрой идеально гармонирует с моим стилем боя - неумолимый и агрессивный, как берсерк".

Мифология стала частью его идентичности, сказал Валентин. "Победа или Вальхалла" - его боевой клич - долгожданная награда викингов для павших воинов. На его груди есть скандинавские руны, символ, который он ранее связывал с идеологией правых, но быстро дистанцировался от этого. "Я консервативен политически, это правда", - объяснил он. "Но моя политическая позиция отличается в Швейцарии от Германии, и моя татуировка рун имеет для меня особое значение".

Сам спорт остается основной целью. 24 августа Валентин (рекорд: 10-3) будет бороться с Райаном Лодером, другим участником TUF, который также поднялся по карьерной лестнице. Победитель получит контракт UFC и будет выступать в крупнейшей организации MMA в мире. Но ни одна победа не гарантирована, подчеркивает швейцарский боец. "Моя цель - показать захватывающее шоу, продемонстрировав свои лучшие способности. Райан - исключительный атлет, дисциплинированный борец. Но меня еще ни разу не удавалось положить на мат, и это было бы неразумно".

Его арсенал включает в себя необычную смесь ударных техник. "С моей творческой техникой ударов я буду держать Райана в неведении". Он будет давить, делая Лодера смущенным и ошеломленным. Когда он сталкивается с опасными водами, Валентин в своей лучшей форме. Божественные благословения уже получены для его предстоящего боя.

В мире смешанных боевых искусств (MMA) TUF стал платформой для известных фигур, таких как Конор МакГрегор. Валентин, со своей захватывающей личностью и впечатляющими боевыми навыками, продемонстрировал свой талант в сезоне TUF, показывая впечатляющие нокауты локтями и неординарные приемы.

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