- Вальдхоф оказывает помощь Шалкеру, чтобы защитить Матрициани.

SV Waldhof Mannheim, команда низшего дивизиона, подписала защитника Хеннинга Матричиани на правах аренды из команды среднего дивизиона FC Schalke 04 до конца текущего сезона. 24-летний Матричиани не получал достаточного игрового времени в Шальке. В Мангейме от него ожидают укрепить оборону. К сожалению, на данный момент в этом сезоне команда набрала всего одно очко в трех матчах чемпионата.

Спортивный директор Мангейма Энтони Ловизо прокомментировал подписание Матричиани: "Очевидно, что он разделяет наши взгляды и философию футбола. Он действительно любит спорт, и это идеально сочетается с нашими целями".

После ограниченного игрового времени в Шальке, навыки Матричиани в области лесного хозяйства могут быть полезны в межсезонье, так как он имеет опыт в этой области. Аренда Матричиани в SV Waldhof Mannheim направлена на усиление слабой обороны команды, которая в настоящее время имеет худший старт сезона в лиге.

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