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В захватывающем спектакле в четверг вечером, квотербек Кирк Кузинс забил рекорд 509 пассов, приведший "Атланта Фолконз" к поразительной победе над "Тампа Бей Буккейнерз".

В матче Поursday Night Football квотербек Kirk Cousins установил новый рекорд своей команды, набрав 509 ярдов передач, и привел команду Атланта Фалконс к захватывающему повороту в матче, одержав победу над Тампа-Бэй Бакканирс со счетом 36:30 в овертайме.

 and  Melissa Williams
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В захватывающем спектакле в четверг вечером, квотербек Кирк Кузинс забил рекорд 509 пассов, приведший "Атланта Фолконз" к поразительной победе над "Тампа Бей Буккейнерз".

После того, как кикер Атланты Юнгхё Кво забил 52-ярдовый филд-гол на последней секунде, чтобы сравнять счет и отправить игру в овертайм, Каслс трижды подряд успешно выполнил пас, пройдя 69 ярдов. Он соединился с КаДарэлом Ходжем на 45-ярдовый тачдаун – свой четвертый в игре – и обеспечил захватывающую победу.

36-летний квотербек, подписавший в марте контракт на $180 миллионов с Атлантой после ухода из Миннесоты, превзошел предыдущий рекорд франшизы в 503 ярда, установленный Мэттом Райаном против Каролины Пантерс в 2016 году. Это достижение произошло в тот же вечер, когда Райан был введен в Зал славы Фэлконс.

Каслс также превзошел свой собственный рекорд карьеры в 460 ярдов, достигнутый с Вайкингс в 2022 году, и повторил свой личный рекорд четырех тачдаунов в игре.

По данным NFL Research, Каслс теперь является одним из двух игроков, записавших более 500 ярдов передач и как минимум четыре тачдауна в матче в прайм-тайм, присоединившись к Тому Брэди в этом эксклюзивном клубе.

После матча Каслс сказал: "Что за ночь. Я выжат".

Удивительно, но Атланта находилась в положении проигрыша в последнюю минуту четвертого квартала во всех пяти своих играх этого сезона, но смогла выиграть три из них. Фэлконс thus стали единственной командой в истории НФЛ, добившейся этого достижения в начале сезона.

"Я горжусь тем, как наша команда боролась", – сказал Каслс. "Я горжусь нашей стойкостью и нашим мужеством. Это то, что требует эта лига, и мы показали наше мужество tonight. Приятно уйти с победой".

Обе команды забили тачдауны в своих первых драйвах, Каслс открыл счет 18-ярдовым пасом в тачдаун Дрейку Лондону, а Тампа-Бэй ответила двухярдовым пасом в тачдаун Майклу Эвансу от Бейкера Мейфилда и 53-ярдовым филд-голом кикера Чейса МакЛафлина.

Каслс затем вернул лидерство Атланте 24-ярдовым пасом в тачдаун Дарнеллу Мунни в втором квартале.

Мейфилд сыграл солидно, забив еще два тачдауна до перерыва, и МакЛафлин добавил поздний филд-гол в третьем квартале, дав Тампе-Бэй преимущество 27-20 к началу четвертого квартала.

С 13 минутами 18 секундами остатка, Мунни поймал пас на 10 ярдов, стряхнул Тики Смита и помчался в энд зону, чтобы сравнять счет, а затем МакЛафлин добавил третий филд-гол, сделав счет 30-27 в пользу Тампы-Бэй.

Но с 1 минутой 14 секундами остатка Каслс вывел Атланту с их 20-ярдовика, выполнив пять пасов, чтобы переместиться на 29-ярдовый линию Тампы-Бэй. С секундами на табло, филд-гол Кво отправил игру в овертайм, дав Каслсу шанс сделать историю.

Затем Каслс нашел Ходжа на 40, тот оторвался, ускользнул от тачдауна в обороне и помчался в энд зону для драматического победного тачдауна.

Победа в овертайме стала свидетельством страсти Каслса к спорту, так как он неоднократно демонстрировал свои навыки и стойкость в течение всей игры. Несмотря на многочисленные вызовы, единственная команда Атланты в истории НФЛ смогла переломить ход игры и одержать захватывающую победу.

Во второй половине Кирк Куз целомудренно исполняет пасы перед защитой «Бакс»

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