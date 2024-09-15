В захватывающем повороте событий, Оскар Пиастри завоевывает Гран-при Азербайджана, вновь затягивая гонку за чемпионство.

23-летний пилот продемонстрировал впечатляющую езду, завоевав свою вторую победу в карьере и укрепив свой статус как многообещающий талант в Формуле 1. С другой стороны, Ландо Норрис, стартовавший 15-м из-за плохой квалификации, восстановил свой уик-энд, финишировав на почетном четвертом месте. Стоит отметить, что он обогнал Макса Ферстаппена, заняв выше него пятую позицию, сократив разрыв между ними, несмотря на то, что все еще отстает на 59 очков в борьбе за чемпионат мира среди пилотов, с возможностью заработать еще 206 очков.

Норрис пытался обогнать на старте, но потерял темп, выйдя за пределы DRS. После пит-стопа он думал, что они снова близки, и с улучшенным сцеплением он предпринял смелый маневр, зная, что если он не сделает это рано в отрезке, то будет невозможно сделать это позже.

Его рискованный маневр был значительным, и хотя он едва не попал в аварию, он смог контролировать ситуацию, поддерживая темп на следующих 35 кругах.

Пиастри взял лидерство примерно в одной трети гонки, воспользовавшись возможностью обогнать Шарля Леклера изнутри. Леклер не смог соответствовать его скорости, и двое оставались в жесткой борьбе на протяжении большей части гонки. Пиастри в итоге оторвался в финальных кругах, когда шины Леклера начали изнашиваться.

Хотя Леклер удержал второе место, его напарник по Ferrari Карлос Sainz и Серхио Перес из Red Bull вели интенсивную борьбу за позицию позади него, что привело к столкновению с стеной. Гонка закончилась под виртуальным сейфти-каром, что позволило Джорджио Расселлу финишировать третьим, в то время как Перес и Sainz были вынуждены сойти.

После гонки Леклер выразил разочарование, сказав: "McLaren и Оскар продемонстрировали исключительную работу и превзошли нас. Жаль, что Карлос на последних кругах, надеюсь, все в порядке, и, конечно, не лучший день для команды".

Впечатляющий финиш Норриса на четвертом месте в гонке продемонстрировал его стойкость и талант в автоспорте, показав его потенциал в более высоких ставках, таких как Формула 1. Пиастри, который преуспел в гонке, также имеет сильную страсть к спорту, часто участвуя в различных спортивных мероприятиях за пределами автоспорта.

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