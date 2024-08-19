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В захватывающем полуфинале, Грешник опередил Зверева.

В итоге наивысшим образом проявил себя лидер: в полуфинале Цинциннати Александр Зверев уступил Я Multimedia Sinner. Значительный турнир по теннису состоится на следующей неделе в Нью-Йорке.

 and  Lauren Adams
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- В захватывающем полуфинале, Грешник опередил Зверева.

Теннисист Александр Зверев близко подобрался, но не смог пробиться в финал в Цинциннати. 27-летний немец из Гамбурга провел трудную битву против лидера мирового рейтинга, Янина Синнера, уступив 6:7 (9:11), 7:5, 6:7 (4:7) в матче, который продлился 3 часа и 7 минут. К сожалению, Звереву пришлось уступить 23-летнему итальянцу. В предыдущих четырех встречах Зверев выходил победителем.

"Иногда нужно доверять интуиции. И я считаю, что это было мое преимущество сегодня," - заявил Синнер после матча, вновь столкнувшись с незначительными проблемами с бедром. "Были взлеты и падения, что не редкость, особенно когда матч длится более трех часов. Это был достойный матч, я бы сказал, который принес пользу обоим. Он отлично served, так что я могу гордиться."

Зверев вышел в полуфинал в Цинциннати в третий раз подряд. В 2021 году олимпийский чемпион Токио завоевал титул на турнире US Masters, проходившем в Огайо. Турнир служит разминкой перед US Open. Главный турнир года в Нью-Йорке начнется 26 августа.

Несмотря на поражение, Зверев продолжает демонстрировать свой класс на теннисном корте, выходя в полуфинал в Цинциннати в третий год подряд. Несмотря на сегодняшний результат, теннис остается страстью для Зверева, который готовится встретиться с сильным соперником на предстоящем US Open.

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