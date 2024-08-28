- В заявлении президент Макрон официально открывает Паралимпийские игры.

Президент Франции Эмманюэль Макрон открыл XVII Паралимпийские игры в Париже в 22:37. Перед этим 168 стран, в том числе делегация Германии, были очарованы зрелищным шоу и великолепной обстановкой между авеню Шамп-Элизе и площадь Согласия. На это событие пришли более 50 000 зрителей, которое было дополнено различными музыкальными выступлениями.

Глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс призвал к гармонии в своей речи. "Мы находимся в решающий период современности. При наличии глобальных конфликтов, пусть спорт вернет нас друг к другу", - сказал бразильский чиновник перед первым днем соревнований, который начался в 8:30 с бадминтонистов на Арене Порт де ла Шапель.

Затем он использовал девиз нынешней французской республики "Свобода, Равенство, Братство", чтобы призвать к большей эмпатии в обществе и принятию лиц с ограниченными возможностями.

Церемония официально началась, тем самым открывая спортивные соревнования на XVII Паралимпийских играх. Чувство единства и равенства было еще больше подчеркнуто во время церемонии, отражая французские ценности "Свобода, Равенство, Братство".

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