- В выходные продемонстрируют неограниченные художественные пространства

Если вы хотите заглянуть в мир искусства Тюрингии, отмечайте в календаре 21 и 22 сентября. Как объявил Союз визуальных художников Тюрингии, в эти дни художники откроют двери своих студий для всех. Это значит, что вы получите эксклюзивный взгляд на их рабочие места и сможете поговорить с живописцами, скульпторами и другими творческими умами. В Веймаре планируется участие около 30 художников, а в Эрфурте — 15. Кроме того, студии в многочисленных городах и небольших общинах по всей области также планируют присоединиться. Листовка союза содержит более 50 мест, но это число может меняться.

Следующие даты, 21 и 22 сентября, были объявлены Союзом визуальных художников Тюрингии для открытия художниками своих студий. После этого мероприятия заинтересованные лица могут найти дополнительные места в различных городах и небольших общинах.

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