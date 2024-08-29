- В выходные на выборах вспыхнули многочисленные протесты <unk>, правоохранители активно патрулируют

Полиция Тюрингии занята подготовкой к предстоящим выборам в ландтаг. В различных городах запланированы собрания и протесты, как объявили в штаб-квартире полиции штата. Кроме того, политические партии будут проводить свои избирательные празднования в воскресенье. Основное внимание будет сосредоточено на Эрфурте, но протесты также ожидаются в Йене и Веймаре. Будет задействовано более 600 полицейских в оба дня.

В воскресенье ожидаются несколько протестов вблизи ландтага с послеполуденного времени до позднего вечера. Так как парламент также будет местом работы для сотен журналистов в тот день, он будет огражден барьерами. Жители и жители близлежащих районов должны быть готовы к ограничениям.

Уже запланированы несколько протестов на субботу в центре Эрфурта. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АфД) собирает своих сторонников для последнего избирательного напора, и объявлена ​​контрадемонстрация против мероприятия АфД. По данным полиции, ожидается до 5000 человек. Вероятны ограничения движения и нарушения в работе общественного транспорта. Ситуация описывается как "динамичная".

В настоящее время полиция не имеет информации о конкретной угрозе, связанной с выборами в ландтаг. Однако не исключено, что могут произойти нарушения, в том числе потенциальные преступные действия, в связи с зарегистрированными демонстрациями и мероприятиями. Они будут эффективно управляться. Полиция видит себя как беспристрастные защитники права на собрания.

Из-за широкого использования общественных пространств для протестов и политических празднований ожидаются многочисленные ограничения движения и нарушения в работе общественного транспорта. С широким использованием барьеров вокруг ландтага жители и жители близлежащих районов должны быть готовы к ограничениям.

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