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ПанорамаНовостиОтдых

В выходные дни и праздничные дни роды меньше.

Германцы в основном рожают детей в течение рабочей недели, обретая умиротворение в воскресный отдых. Есть также различимый паттерн, связанный с сезонными изменениями.

 and  Viktoria Klein
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- В выходные дни и праздничные дни роды меньше.

В течение недели наблюдается заметный рост числа новорожденных по сравнению с субботой и воскресеньем. Прогнозы на 2023 год показывают, что в среднем в каждый будний день рождалось 2037 младенцев, что на 28% больше, чем средний показатель выходных дней - 1594 новорожденных в день. В среднем, каждый день в прошлом году на свет появлялось 1899 новых лиц.

Интересно, что в праздничные дни рождалось меньше младенцев - именно 1444 младенца было зарегистрировано в 2023 году на Пасху и Рождество. Федеральное статистическое управление не предоставило никаких объяснений этому различию.

Летний пик рождаемости

Неудивительно, что больше всего рождений произошло 10 июля 2023 года - 2310 новорожденных, и меньше всего - 25 декабря, всего 1357.

С начала 1980-х годов эксперты обнаружили повторяющуюся тенденцию: наибольшее количество рождений происходит летом. В 2023 году эта тенденция сохранилась, с наибольшим количеством рождений в июле и августе, но сентябрь не смог присоединиться к ним.

Несмотря на летний пик рождаемости, число новорожденных в праздничные дни, такие как Пасха и Рождество, было значительно ниже, всего 1444 младенца в 2023 году. Эта тенденция на праздниках контрастирует с увеличением числа рождений в течение остального года.

Снижение числа рождений в праздники может свидетельствовать о том, что семьи планируют свои роды на эти дни, чтобы не нарушать семейные встречи и празднования.

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