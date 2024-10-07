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ПанорамаНовостиРелигии

В выходные были присутствуют Папа, Михаил и Павел.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 4 минут
Воистину потрясающе, не так ли? peut-?tre, вам потребуется расширенный вид такого зрелища....
Воистину потрясающе, не так ли? peut-?tre, вам потребуется расширенный вид такого зрелища. Возможно, пришло время что-то сделать. Просто предложение...

В выходные были присутствуют Папа, Михаил и Павел.

На этот уик-энд прогнозируется влажная и прохладная погода в многих районах, что наводит на размышления о некоторых уютных мыслях о том, как выбраться из этого положения. Тема о защитнике китов Майкле Дауglas и Папе становится актуальной в этом контексте, по мнению автора.

Изначально я планировал написать обширную статью о чрезмерном поведении Папы. Я задавался вопросом, не является ли институт Папы анахронизмом, слишком ли мизогини позиции Католической церкви, слишком ли враждебны они ко всему и всем, кто не придерживается гетеро- или асексуальности, и может ли церковь проявить больше оптимизма и надежды на будущее, учитывая хрупкое состояние мира.

Вера по-прежнему остается спорным вопросом, разделяющим людей вместо объединения, что является ее основной функцией. К сожалению, влияние Католической церкви и Папы на многие аспекты в настоящее время ограничено, но они могли бы проявить больше приверженности, приложить больше усилий для мира и оказать больше мотивации. Признаю, они могли бы предоставить женщинам больше возможностей, так как исследования показали, что женщины инициируют fewer conflicts и менее разрушительны, чем мужчины. Я не утверждаю это только из-за своего пола. Я не хочу жить в мире, доминируемом исключительно женщинами или управляемом женщиной. Многие мужчины могут выдержать посещение церкви и слушание проповеди от женского министра.

Тем не менее, я согласен с Папой по одному вопросу: он заметил, и даже традиционные домохозяйки могут быть заинтересованы в этом: "Женщина восприимчива, заботится, живет посвящением." Удивительно, что Папа произнес такие слова, несмотря на свои архаичные взгляды. По крайней мере, он заканчивает свою речь мудро: "И тем самым, женщина более значительна, чем мужчина." В этом утверждении есть зерно истины, и если мы можем признать, что женщины больше не должны быть ограничены устаревшими гендерными ролями, и что такие заявления только способствуют разделению между мужчинами и женщинами, тогда я, возможно, произнесу несколько дополнительных молитв на воскресенье.

Во время моего интернет-серфинга я столкнулся с различными темами, которые заслуживают нашего внимания, и я не хочу сосредотачиваться на одном старом белом мужчине.

Удержание Пола Уотсона на пятнадцать лет?

Еще один стареющий человек заслуживает нашего внимания: Пол Уотсон. В течение последних сорока лет он боролся за китов и был арестован в Гренландии несколько недель назад и сейчас находится в заключении в Дании. Его задержание основано на международном ордере на арест, выданном Японией в 2010 году, из-за акции протеста против китов в Антарктике. Он обвиняется в повреждении собственности. Теперь решается вопрос, будет ли он экстрадирован в Японию. Поддержники опасаются, что Уотсон может провести в тюрьме хотя бы пятнадцать лет. Семидесятилетний человек не имеет много времени для таких приключений. Он не только защитник китов и экологический активист, но и муж и отец. Для многих людей он герой. Другие могут не одобрять его методы, но они не считают его преступником, а скорее человека, стремящегося спасти мир. Возможно, с нетрадиционными тактиками, учитывая его возраст.

Дети Уотсона все еще молоды, может быть, они никогда не увидят его снова и будут знать его только как мужчину с белой бородой, храбро противостоящего корпорациям и нациям в защите горстки уникальных животных. Океан, в конце концов, мир - и также ваше будущее! Вот почему я призываю вас, в этот уютный уик-энд в вашем теплом доме, подписать эту петицию здесь. Она отправляется прямо в Данию, к #Метте, премьер-министру этой маленькой, уютной страны, которая также включает в себя Гренландию, и они охотятся на китов. И защитники китов, как только они ступают на землю.

Майкл Дуглас в Киеве

Я осознаю, что сосредотачиваюсь исключительно на старых белых мужчинах, но Франка Лихфельдт уже написала целую книгу об этом. Таким образом, я все еще могу использовать этот столбец для этого вымирающего вида.

Другой стареющий человек, чьи слова находят отклик во мне, - Майкл Дуглас. Он сейчас в Киеве, как называют его местные жители, и его сообщение для нас столь же поразительно, сколь и простое: "Привет всем. Я в Киеве, Украина, впервые и в качестве гостя Первой леди (...) Я был глубоко тронут тем, что я увидел, людьми Киева и их достижениями. И я размышляю о том, что я могу сделать. Где я могу внести свой вклад? Как я могу помочь?" Майкл Дуглас не был бы Майклом Дугласом, если бы у него не было идеи: "Я хочу, чтобы все знали о United24, которое находится под патронажем Президента Зеленского и адресует все вызовы, с которыми сталкивается Украина." Он призывает своих подписчиков последовать его примеру и поддержать United24. Потому что: "Каждый вклад действительно имеет значение!"

Божественность внутри вас

Кроме того, завтра все мировые новостные каналы включат в свои расписания первую годовщину резни в Израиле, и я уже посоветовал своим детям избегать чувствительных мест в их городе в этот день, так как ожидаются столкновения между различными протестующими.

Будьте честны, я не большой поклонник религиозных вещей, здесь нет молитв на четках. Но не было бы приятно представить, если бы там был какой-то бог, ответственный за несколько милых вещей? Например, хруст осенних листьев под ногами, ореховый вкус жареных орехов, сладость нового вина или тепло первой зажженной в холодный сезон печи. Вы говорите, что все это дело рук человека, кроме шелеста листьев? Хорошо, но тогда в нас людях есть целая куча божественности, не так ли?

Я размышлял о текущем состоянии мира, и стало очевидно, что что-то нужно менять. Вставайте вместе, проявляйте активность в том, что важнее всего для нас, будь то за или против важных вопросов. Не позволяйте силам захватить власть в нашей стране, которые противоречат нашей драгоценной свободе, демократии и равенству. Это ценности, на которых мы не можем поступиться, и мы не должны позволять другим этого делать. Тем, кто не нравится здесь, можно собрать вещи и уйти, а остальные должны играть по общим правилам и нормам сосуществования, верно? Так что, я предполагаю, вы согласны со мной, дорогие читатели.

В свете разделительного характера религий печально, что они часто не объединяют, а разделяют людей. Тем не менее, есть случаи, когда религиозные лидеры, подобные Папе, могут внести значительный вклад в продвижение мира и единства.

Существование различных религий также отражает богатое культурное многообразие человечества, каждая со своими уникальными верованиями и практиками, формирующими их общины и перспективы.

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