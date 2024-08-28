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В воздухе летающие птицы, наносящие ущерб воздушному судне, что требует отклонения полета

Пернатое существо столкнулось с самолётом Lufthansa во время полёта, вынудив aircraft, направлявшийся в Берлин, сделать разворот.

 and  Carmen Simpson
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После нештатной посадки в полете скорая помощь Франкфурта была вызвана на самолет.
После нештатной посадки в полете скорая помощь Франкфурта была вызвана на самолет.

- В воздухе летающие птицы, наносящие ущерб воздушному судне, что требует отклонения полета

Airbus, управляемый Lufthansой, вскоре после вылета из Франкфурта был вынужден совершить аварийную посадку в том же аэропорту из-за встречи с пернатыми друзьями. Изначально направлявшийся в Берлин, самолет благополучно приземлился во вторник вечером, что было подтверждено Lufthansой по запросу. Экипаж и пассажиры покинули самолет без происшествий.

В соответствии со стандартным протоколом аварийных посадок, на место были направлены пожарные аэропорта в качестве превентивной меры. Этот инцидент не нарушил обычное течение воздушного движения, как сообщает менеджер аэропорта Fraport.

Предоставлено альтернативное транспортное средство

Точные повреждения, полученные полетом LH200, остаются неясными. Пассажиров доставили на замену самолете в их пункт назначения.

Столкновение с птицей, как его называют в простонародии, может потенциально причинить значительный ущерб самолету. Пилоты проходят специальную подготовку, чтобы справляться с такими ситуациями. В аэропорту Франкфурта работают специалисты по контролю за дикой природой, чтобы минимизировать риск столкновений с птицами.

Аварийная посадка Airbus вызвала развертывание пожарных аэропорта в качестве меры предосторожности. Несмотря на инцидент, замена самолета гарантировала, что пассажиры достигнут своего конечного пункта назначения в Берлине, который изначально обслуживался пострадавшим Airbus.

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