Прохождение образования или развития навыков, - В Восточной Саксонии отмечается рост числа учеников в ремесленном секторе.

В сфере ремесла Саксонии наблюдается значительный рост числа учеников как среди мужчин, так и среди женщин в этом году по сравнению с предыдущим. Об этом сообщил Дрезденский гильдия ремесленников, отметивший рост заключенных новых ученических договоров на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. Всего в Дрезденском районе было заключено 1994 новых договора на новую ученическую программу, в отличие от 1877 в предыдущем году. Это четвертый год подряд, когда число учеников растет.

Андреас Брезиньски, CEO Дрезденской гильдии ремесленников, прокомментировал: "Эта тенденция свидетельствует о сильном желании бизнеса обучать и признании молодыми людьми того, что ремесло представляет собой захватывающую возможность для обучения и экономического роста в этом регионе". Брезиньски подчеркнул, что поздние заявители все еще могут начать обучение в ремесле, так как некоторые компании все еще ищут подходящих учеников на текущий учебный год.

Ремесленные предприятия по всей Мессине, Баутцене, Гёрлице, Саксонской Швейцарии-Остерцегебирге и столице земли Дрезден предлагают обучение более чем в 80 профессиях.

Также наблюдается рост числа ученических мест для женщин в сфере ремесла Саксонии, что способствует общему росту заключенных новых ученических договоров. Рост числа женщин-учеников заметен во многих ремесленных предприятиях, расположенных в Мессине, Баутцене, Гёрлице, Саксонской Швейцарии-Остерцегебирге и столице земли Дрезден.

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