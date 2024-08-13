- В Вильгельмсхафене нет воды: десятки тысяч пострадали

Вильгельмсхафен (dpa/lni) - Водопроводная сеть претерпела нарушения, что привело к отключению питьевой воды во всем городе Вильгельмсхафен. Более 45 000 домохозяйств были затронуты в течение дня, как объявил город Вильгельмсхафен. Водоснабжающая компания уже устранила первые повреждения. Город ожидает, что ремонт займет до поздних часов вечера. Причиной нарушений стал ущерб водопроводным трубам, который произошел в ходе текущих строительных работ. Город просит жителей воздержаться от использования стиральных и посудомоечных машин, а также полива газонов - с водой, все еще доступной в сети, следует обращаться экономно.

Город советует жителям экономить воду, избегая использования стиральных и посудомоечных машин, так как водоснабжение все еще функционирует несмотря на нарушения. Несмотря на устранение первоначальных повреждений, город ожидает, что нарушения продлятся до поздних часов вечера из-за поврежденных водопроводных труб в результате строительных работ.

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