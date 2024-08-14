- В Верхней Швабии ожидаются необычайно сильные дожди

Вследствие сильных гроз в районе Карлсруэ немецкая служба погоды (DWD) ожидает тяжелых погодных условий этой ночью, на этот раз в самой южной и юго-восточной части Баден-Вюртемберга. Особенно пострадают районы от Обершвабена до Оstalb. Представитель DWD упомянул о возможных изолированных осадках до 40 литров на квадратный метр, град и порывы ветра до 80 километров в час.

Мониторинг уровней воды

По данным центра прогнозирования наводнений, в пострадавших ручьях и реках возможны сильные повышения уровня воды из-за местных сильных осадков до четверга ночью. В городских районах при сильных осадках возможны локальные переполнения канализации и быстрый подтопление улиц, подвалов, тоннелей и подземных гаражей. Также возможно подтопление дорог в сельской местности.

Центр прогнозирования наводнений призывает жителей пострадавших районов быть бдительными и внимательно следить за уровнями воды. Комиссия в сотрудничестве с местными властями будет внимательно следить за ситуацией и направлять ресурсы по мере необходимости для предотвращения наводнений.

Читайте также: