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В условиях жаркой температуры на фестиваль в Габодене приезжает 1,25 миллиона человек.

Больше народу не пришло на народный фестивальStraubingplatz в этом году, несмотря на первоначально жаркую погоду, но в конце концов празднование прервали сильные дожди

 and  Christian Meier
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Фольк-фестиваль Гау-Боден считается вторым по величине традиционным праздником в регионе Бавария.
Фольк-фестиваль Гау-Боден считается вторым по величине традиционным праздником в регионе Бавария.

- В условиях жаркой температуры на фестиваль в Габодене приезжает 1,25 миллиона человек.

Габоденфольксфест в Штраубинге собрал около 1,25 миллиона посетителей, что немного меньше, чем в предыдущие годы. Организаторы, возглавляемые операционным директором Даниэлем Винкляйером, в основном связывают это снижение с сильной жарой, когда температура достигала 30°C на восемь из одиннадцати дней фестиваля.

Бесплатные станции с питьевой водой были оценены посетителями. В этом году впервые была установлена система тумана у входа в историческую часть фестивальной площадки, которая использовалась непрерывно.

Примерно 700 000 литров фестивального пива

В этом году было разлито около 700 000 литров фестивального пива, что немного меньше, чем 740 000 литров, разлитых в прошлом году. Было съедено около 32 быков и 40 000 цыплят (Гиккель). Холодные блюда были особенно популярны, отметил Винкляйер. Использование каннабиса вызвало минимум проблем, с пятью правонарушениями, три из которых произошли на фестивальном поле и два в близлежащих игровых зонах, согласно полиции.

В целом, полиция дала в основном положительную оценку. Кроме пяти правонарушений, связанных с каннабисом, было зарегистрировано 14 случаев причинения телесных повреждений, что меньше, чем 40 в 2022 году и 23 в предыдущем году, отметил полицейский начальник Штраубинга Йозеф Экль. Однако incidents violence against officers remain a concern, with eight occurrences this year, following a decrease from 14 in 2022 to six in 2023.

Полицейские со всей Баварии на службе

Как и в предыдущие годы, полицию Штраубинга усиливали многочисленные полицейские со всей Баварии, которые хотели принять участие, сказал Экль, упомянув об офицере из Мюнхена, который планировал отработать три дня на Габоденфольксфесте перед уходом на пенсию.

Габоденфольксфест является вторым по величине баварским народным фестивалем после Мюнхенского Октоберфеста, привлекая 1,25 миллиона посетителей, что в 25 раз больше населения города.

Организаторы также рассматривали меры по сокращению отходов, упомянув о включении станций для переработки как об одной из инициатив. Включая это, было несколько других стратегий, направленных на улучшение фестивального опыта.

Кроме того, команда организаторов постаралась включить разнообразные выступления, чтобы программа отвечала различным предпочтениям посетителей, включая разные музыкальные жанры.

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