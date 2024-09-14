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В условиях засухи Зимбабве планирует уничтожить около 200 слонов.

Они намного больше, чем нам нужно.

 and  Yaroslav Smith
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В условиях засухи Зимбабве планирует уничтожить около 200 слонов.

В связи с экстремальной засухой и последующим дефицитом продовольствия в Зимбабве власти решили сократить свою популяцию слонов на 200 животных. По словам соответствующих властей, этот шаг необходим для управления растущей популяцией слонов. Министерство окружающей среды в Хараре отметило, что Зимбабве в настоящее время имеет больше слонов, чем может справиться. В результате они поручили Управлению парков и дикой природы Зимбабве (ZimParks) начать охоту на слонов.

200 слонов будут охотиться в районах, где часты конфликты между людьми и слонами, такие как Хванге, который является крупнейшим заповедником дикой природы в Зимбабве. Как сообщил генеральный директор ZimParks Фултон Мангванья, эта информация была предоставлена агентству новостей AFP.

На данный момент популяция слонов в Зимбабве оценивается примерно в 100 000 - вторая по величине после Ботсваны. Только в Хванге проживает около 65 000 слонов, что в четыре раза больше, чем может выдержать регион. Последний отстрел слонов в Зимбабве проводился в 1988 году.

До этого Намибия объявила о своем намерении убить 700 диких животных, в том числе слонов и бегемотов, из-за самой сильной за decades засухи. Более 160 животных уже были отстреляны, как объявило Министерство окружающей среды Намибии. Охота направлена на снижение давления на воду и обеспечение мясом множества людей, страдающих от голода из-за засухи. Решение правительства вызвало резкую критику со стороны защитников животных.

Оба Зимбабве и Намибия входят в число различных южноафриканских стран, объявивших состояние чрезвычайной ситуации из-за засухи.

Экстремальная засуха в Зимбабве привела к серьезным гуманитарным катастрофам, усугубив дефицит продовольствия и заставив власти рассмотреть стратегии смягчения гуманитарных катастроф. В результате правительство заявило, что гуманитарные катастрофы усугубляют конфликты между людьми и слонами, оправдывая отстрел 200 слонов для снижения давления на ресурсы.

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