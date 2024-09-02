- В условиях экономии, косметический сектор переживает рост доходов от продаж.

Несмотря на снижение доверия потребителей в Германии, сектор косметики испытал рост прибыли. По данным Ассоциации по уходу за телом и моющим средствам (IKW) из Франкфурта, продажи косметики и средств по уходу за телом выросли на 2,0% в первой половине года, достигнув 12,3 миллиарда евро. Это сопровождалось ростом продаж чистящих и моющих средств на 8,3%, до 4,1 миллиарда евро.

Домашний рынок сыграл значительную роль, с ростом продаж в Германии на 7,3%, до 10,4 миллиарда евро. Популярность выросла у товаров, таких как средства гигиены полости рта, средства по уходу за лицом, смягчители ткани и универсальные чистящие средства. Как сказал CEO IKW Томас Кейзер, "наша отрасль продолжает сиять даже в мрачной экономической обстановке". Потребители остаются сосредоточенными на самопомощи и чистоте.

Тем не менее, сектор зарубежного бизнеса был менее успешным, показав снижение продаж на 2,6% по сравнению с предыдущим годом, до 6,0 миллиарда евро. Это следует за несколько лет интенсивного роста экспорта на международном уровне, которые теперь перешли к периоду перестройки рынка, как сообщает ассоциация.

IKW представляет собой около 440 компаний, которые занимаются примерно 50 000 человек. Эти компании составляют впечатляющие 95% немецкого рынка.

Увеличение спроса на средства гигиены полости рта и средства по уходу за лицом способствует общему росту сектора косметики. Несмотря на трудности в секторе зарубежного бизнеса, косметическая промышленность в Германии продолжает процветать благодаря сосредоточенности потребителей на самопомощи и чистоте, как подчеркнул CEO IKW Томас Кейзер.

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