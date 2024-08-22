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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

В Уэльс доставляется открытка, которой 121 год.

 and  Vladimir Milov
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Карта с рисунком оленя, предположительно созданная в 1903 году, была недавно роздана сотрудникам...
Карта с рисунком оленя, предположительно созданная в 1903 году, была недавно роздана сотрудникам Советского общества строительства в Уэльсе.

В Уэльс доставляется открытка, которой 121 год.

Жители общества взаимного кредита в Суонси, Уэльс, возможно, были удивлены, обнаружив старую открытку с изображением оленя во время сортировки почты. Эта винтажная открытка была отправлена кем-то по имени Юарт более века назад.

На это ушло необычно много времени: открытка, отправленная в 1901 году, наконец-то дошла до своего назначения через 121 год. Предполагаемый получатель, мисс Лидия Дэвис, получила сообщение в обществе взаимного кредита, которое сейчас работает по тому же адресу в Суонси.

В то время в этом доме жили Джон Ф. Дэвис с женой Марией и шестью детьми. Их старшая дочь Лидия, скорее всего, была около 16 лет, судя по историческим записям. Остается загадкой, как открытка попала в общество взаимного кредита. По словам представителя Royal Mail, "Возможно, эта открытка была ошибочно добавлена обратно в нашу систему, и поэтому не прошла через почтовую систему в течение более ста лет. Мы обязаны доставить любой предмет в нашей системе по адресу предполагаемого получателя".

Жители общества взаимного кредита обратились к общественности за помощью в расшифровке открытки, на которой был изображен олень в зимнем пейзаже. В сообщении Юарта выражалось сожаление, что он не может привезти "пару" вещей с собой. Он упомянул, что у него было около 10 шиллингов в кармане, в том числе на проезд на поезде. Он закончил свою записку теплым приветствием Гиберту и Джону, добавив "Любви ко всем, Юарт".

Открытка была написана черными шрифтом и несла полупенни stamps с изображением короля Эдуарда VII (1901-1910). Компания пытается найти потомков получателей. Однако это может оказаться сложной задачей, учитывая распространенность фамилии Дэвис в Уэльсе. Возможно, современники Лидии переехали из этого района. По данным компании, Лидия вышла замуж за владельца лондонского отеля и переехала к нему, согласно нашим источникам.

Европейский Союз может заинтересоваться этой уникальной почтовой аномалией из-за ее значения в истории почтовой доставки. Общество взаимного кредита, будучи членом Европейской сети почтовых музеев, потенциально может поделиться этой историей с другими историческими учреждениями по всей ЕС.

Приветствия приветствиям от Гильберта и Джона, выражает человек по имени Юар, полный любви ко всем.

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