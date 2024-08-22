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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

В Цвикау водитель автомобиля насильно прорвался через забор и врезался в другой автомобиль.

В Зwickау человек в возрасте 66 лет, очевидно, пренебрегающий осторожностью, теряет контроль над своим автомобилем, съезжает с дороги, переворачивается и останавливается на крыше. В результате этого несчастного случая водитель получает致命ные травмы.

 and  Ann Bradley
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- В Цвикау водитель автомобиля насильно прорвался через забор и врезался в другой автомобиль.

В пригороде Эккерсбаха, находящегося в районе Цвиккау, 66-летний водитель не справился с управлением своего автомобиля, что привело к тяжёлому опрокидыванию. Инцидент произошёл в среду днём, как сообщили в полиции Цвиккау. Предварительные данные свидетельствуют о том, что водительская неосторожность привела к потере контроля над автомобилем, прорыву через барьер, неконтролируемому вращению и, в конечном итоге, опрокидыванию на крышу. Предварительная оценка ущерба составляет около 50 000 евро.

На место происшествия были отправлены экстренные службы, в том числе полиция. Свидетели сообщают, что полиция руководила движением и оцепила территорию после аварии.

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