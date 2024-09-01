- В цифровой регистрации транспортных средств, похоже, отстает Саксония-Анхальт.

Регистрация транспортных средств в Саксонии-Анхальт существенно отстает от остальной части Германии. Только 14 из 30 регионов в Саксонии-Анхальт предлагают онлайн-регистрацию транспортных средств, что составляет всего 42,9% от общего числа районов. На национальном уровне этот сервис используется в 87% районов. Районы, такие как Штендаль, Зальцведель, Гарц, Мансфельд-Южный Гарц, Віттенберг и район Сальцланд, технически готовы к цифровой регистрации транспортных средств.

По данным Федерального министерства транспорта, онлайн-регистрация транспортных средств (i-KfZ) использовалась более 1,21 миллиона раз по всей Германии в течение года. Самыми активными регионами являются Инголштадт в Баварии, где доля составляет 21,1%, и район Хильдбургхаузен в Тюрингии, где примерно один из пяти цифровых регистраций (20,4%) происходит. Национальный средний показатель составляет всего 5%. Доля Саксонии-Анхальт еще ниже - 1,1%, что делает ее одним из наименее цифровизованных регионов наряду с Мекленбург-Передняя Померания и Бремен. Как сообщает город Халле, онлайн-сервис временно недоступен из-за текущего процесса внедрения всеобъемлющей системы для расширения предложений услуг.

Министерство признает множество преимуществ для владельцев автомобилей при использовании этого цифрового сервиса, в том числе снятие с регистрации и изменение имени и адреса являются наиболее частыми операциями. Владельцы автомобилей могут сэкономить время и деньги, так как стоимость онлайн-регистрации транспортных средств составляет 16,30 евро, по сравнению с 30,60 евро в физических пунктах; снятие с регистрации стоит 2,70 евро вместо 16,80 евро в традиционных окнах.

Министр транспорта Германии Волькер Виссинг (СВ) подчеркивает эту процедуру как важный шаг к модернизации администрации и облегчению жизни граждан, чиновников и бизнеса. Он настоятельно призывает отсталые в цифровом плане сообщества принять этот сервис и призывает к его широкой пропаганде.

Несмотря на многочисленные преимущества онлайн-регистрации транспортных средств, такие как экономия времени и средств, только 42,9% районов Саксонии-Анхальт предлагают этот сервис в Интернете. В противоположность этому, пользователи в регионах, подобных Хильдбургхаузену в Тюрингии, завершают более 20,4% своих регистраций в цифровом виде, что демонстрирует резкий контраст в уровне цифровой адаптации.

Читайте также: