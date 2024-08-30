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В центре внимания находится текущий фокус на образовательном надзоре - Рейнланд-Пфальц.

В Германия, образование находится под надзором отдельных штатов. Ежегодная оценка выявляет предсказуемые результаты. Райнланд-Пфальц испытывает незначительное повышение.

 and  Viktoriya Miller
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При оценке предпринимательской инициативы Новая рыночная экономика Рейнланд-Пфальц занимает 9-е...
При оценке предпринимательской инициативы Новая рыночная экономика Рейнланд-Пфальц занимает 9-е место (Изображение).

- В центре внимания находится текущий фокус на образовательном надзоре - Рейнланд-Пфальц.

В ежегодной оценке Инициативы «Новая социально-рыночная экономика» Пфальц поднимается на девятое место в рейтинге системы образования Германии, поднявшись на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Образовательный мониторинг ставит Саксонию на первое место, за ней следуют Бавария, Гамбург и Тюрингия. Бремен по-прежнему находится в конце списка, как и в прошлом году, а Бранденбург и Северный Рейн-Вестфалия занимают предпоследние позиции.

Сравнение проводится по 98 показателям, охватывающим сокращение образовательной бедности, обеспечение процветания, поддержку квалифицированной рабочей силы и стимулирование роста. Оно также оценивает проницаемость систем образования и достижение равных возможностей.

К таким показателям относятся, например, соотношение расходов на образование на одного учащегося к расходам общего бюджета на одного жителя, инвестиции в школы и университеты и ключевые показатели в образовательных учреждениях. В прошлом году Берлин продемонстрировал наибольший прогресс, поднявшись с 15-го на 12-е место, в то время как Саар и Гамбург показали наибольшее улучшение за последние десять лет.

Это 21-й Образовательный мониторинг, и подробные результаты для каждого федерального земельного округа будут представлены во вторник. По словам руководителя исследования, экономиста образования Акселя Плюннеке из Института немецкой экономики (IW), за последние десять лет были отмечены улучшения в международной ориентации, финансировании инфраструктуры и условиях ухода по всей Германии. Однако вызовом остаются интеграция, качество школ и образовательная бедность.

В 21-м Образовательном мониторинге добавлен новый раздел: «Дополнительно: акцент на влияние цифровизации на систему образования».

В дискуссии об образовательных расходах было отмечено: «Дополнительно: Пфальц существенно увеличил свои инвестиции в цифровую инфраструктуру образования за последние пять лет».

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