- В целом, более 4200 домохозяйств испытывают отключение электроэнергии.

В понедельник ночью, переходящую в вторник, в различных районах Лahnstein (регион Rhein-Lahn) и прилегающих общинах произошли массовые отключения электроэнергии. По данным оператора электросети Syna, поставка электроэнергии была прервана примерно для 4200 домохозяйств в 2:30 ночи. Причиной инцидента стал неисправный подземный кабель. К 5:00 утра благодаря усилиям Syna электроснабжение было полностью восстановлено во всех домохозяйствах. Отключение электроэнергии затронуло зоны в Bad Ems, Bergnassau-Scheuern, Dausenau, Dienethal, Misselberg, Nassau, Lahnstein, Schweighausen и Sulzbach.

В результате расследования отключения электроэнергии оператор электросети Syna объявил: "Кроме того, отключение электроэнергии также было вызвано вторичной проблемой с системой резервного питания в одной из пострадавших зон". После усилий бригады по обслуживанию в всех зонах к второму дню нормальные операции были возобновлены.

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