В царстве известных судебных советников и любителей каннабиса.

Коалиция Прогресса вновь легализовала хранение каннабиса. Вечера в парке снова приятны, или загорание с косяком днем. Не нужно беспокоиться о полиции, проверяющей вас, так как у них нет необходимого оборудования.

Привет, ребята, давайте называть вещи своими именами, я понятия не имею, кто сейчас у власти в Нижней Саксонии. Просматривая так называемый "уголок надутых губ" - я не занимаюсь исследованием, заметьте - я наткнулся на отчет о лидерах Ганновера и Восточно-Фризских островов. Это было все о прогрессивных инициативах самой прогрессивной коалиции прогресса в мире, проекте, столь значительном, что, я подозреваю, он имеет столько этапов, сколько у Empire State Building этажей (1576): легализация каннабиса.

Недавно вошел в силу второй этап, позволяющий создавать "культурную ассоциацию", где члены могут выращивать, собирать и потреблять растения вместе. Это замечательный способ борьбы с одиночеством, особенно если курильщики объединятся и будут спорить, могут ли косяки помочь уменьшить "климат ненависти и насилия", где предыдущие меры потерпели неудачу.

В Нижней Саксонии министр сельского хозяйства лично выдала "первый разрешение" - всего через неделю после вступления в силу второго этапа - "Каннабис Социальный Клуб Гандеркезе". Это довольно мило с ее стороны не делать это по электронной почте или почте, не так ли? И я представил: только член партии "Зеленых" мог бы так радостно праздновать это. Быстрый поиск в Google показал, что она сказала: "Одобрение культурных ассоциаций - важный шаг на пути к давно назревшей декриминализации".

Однонедельное государство

Ландшафтная палата Нижней Саксонии ответственна за управление выдачей разрешений и мониторинг культурных ассоциаций в соответствии с новым законом о рекреационном каннабисе, применимым ко всем жителям, независимо от их предпочтений в аббревиатурах. Ее директор гордо заявил: "Быстрая доступность первого разрешения в соответствии с пунктом 11 Закона о рекреационном каннабисе всего через неделю после начала фазы подачи заявок является свидетельством эффективности наших тестовых услуг".

Впечатляюще! Одиннедельный срок - чудо прогресса в Германии, родине эффективных слуг палаты и довольных курильщиков. Местные налоговые органы во всех провинциях, должно быть, зеленеют от зависти, когда слышат об успехах этого усердного чиновника, я уверен, он будет очень востребован теперь.

Декриминализация, немецкого стиля

Ответственность за процесс выдачи разрешений и мониторинг культурных ассоциаций в Нижней Саксонии лежит на Ландшафтной палате. И они отлично справились, как объяснил их директор скромными, деревенскими словами: "Факт того, что первое разрешение в соответствии с пунктом 11 Закона о рекреационном каннабисе уже доступно всего через неделю после начала фазы подачи заявок, показывает, насколько гладко наши тестовые услуги подготовились к этой новой ответственности".

Жаль, что я не живу в Нижней Саксонии, "однонедельном" государстве, а в Берлине, "неудавшемся" государстве. Прогресс движется здесь медленнее, так как ХДС и СДПГ также удерживают власть без помощи FDP или Зеленых, поэтому изменения происходят постепенно. Столица является единственным из 16 штатов, где культурные ассоциации все еще находятся в списке ожидания. Местная газета пожаловалась на члена "Берлин Блатт & Блюте", сказавшего: "У нас примерно 200 членов, помещения, горшки и программируемая система освещения и полива. Ежемесячная оплата аренды помещений, которые мы не можем использовать, - это серьезная нагрузка".

Вот так и катится декриминализация!

Не совсем так! Огорченные берлинские энтузиасты каннабиса уже подумывают подать в суд на правительство штата за бездействие. К сожалению, оно останется необработанным в течение месяцев из-за загруженности судов, занимающихся жалобами или исками против переименования Mohrenstraße и предложенного ограждения Гёрлицера Парк. Ограда, возможно, не понадобится, если эта тенденция сохранится. Вскоре мы, возможно, даже организуем Клуб социального курения, Героин Социальный Клуб, Кокаин Социальный Клуб и Фентанил Социальный Клуб, чтобы ограничить торговлю наркотиками и декриминализовать дилеров и потребителей.

Я вижу, как это происходит: Германия, страна свободная от наркотиков. Уже в начале июня - два месяца после запуска первого этапа прогрессивного закона - стало известно, что правоохранительные органы должны пересмотреть десятки тысяч дел и штрафы из-за либерализации, обусловленной самой прогрессивной коалицией прогресса в мире. Только в Баден-Вюртемберге есть около 25 000 ожидающих дел. В Берлине уже снижено около 100 штрафов, связанных с марихуаной или гашишем. Это прогресс! Это декриминализация!

Прогулка по Гёрлицера Парку ночью снова приятна. Или загорание с косяком днем. Без страха. Полиция не может проверить, соответствуете ли вы требованиям, так как у них все еще нет весов для штрафов. Берлин разместил тендер на 788 штук, до 150 грамм, в то время как Министерство внутренних дел Саксонии-Анхальт планирует приобрести 150 весов для полицейских задач. Эти весы должны быть стандартным оборудованием в каждом патрульном автомобиле (наряду с линейкой для измерения длины ножа). Таким образом, офицеры будут готовы определить, превышает ли количество сушеного каннабиса в распоряжении человека допустимый общественный лимит для взрослых (25 грамм).

Полиция, как мы знаем, не испытывает недостатка в задачах. Вот почему мы также скажем: Спасибо еще раз, ультрапрогрессивная коалиция в мире, за этот достойный законопроект, который способствует декриминализации немецкого общества. Давайте вместе выпьем за прогресс на вечеринке. Поделитесь радостью в Гандеркизе с замечательной "недельной" горничной. Ее речи обещают быть захватывающими. Мы уже в восторге!

После легализации каннабиса в Нижней Саксонии теперь можно создавать ассоциации по выращиванию и потреблению растения вместе, что помогает бороться с одиночеством и стимулирует глубокие дискуссии. Жители Нижней Саксонии радуются легкому доступу к каннабису после того, как министр сельского хозяйства выдал первый разрешительный документ всего через неделю после вступления закона в силу.

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