В триумфальном выступлении, А'я Уилсон превзошла рекорд WNBA за один сезон, за время победы "Лас-Вегас Эйса" над Кейтлин Кларк и Индианской лихорадкой.

Wilson повторила рекорд в 939 очков, установленный Jewell Loyd в прошлом году, с штрафным броском в первой четверти, а затем сделала историю, забросив средний бросок в последние секунды первой половины.

Она завершила игру с 27 очками, увеличив свой сезонный счет до 956, как сообщает команда. Если она сыграет во всех четырех оставшихся регулярных сезонах Aces, ей нужно будет набирать в среднем 11 очков за игру, чтобы стать первой игроком в истории лиги, преодолевшей отметку в 1000 очков в одной кампании. В настоящее время Wilson лидирует в WNBA по среднему количеству очков за игру - 27,3.

"Это благословение, действительно," - сказала она после матча. "Я не воспринимаю это как должное. В этой лиге есть замечательные игроки, так что для того, чтобы мое имя было среди них, это действительно благословение".

"Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, потому что без них я бы не получала мяч... они продолжают кормить меня, чтобы я могла кормить их, и это значит многое".

Wilson получила похвалу от своих коллег после своего рекордного достижения, в том числе от шестикратного участника матча всех звёзд WNBA и нынешнего тренера South Carolina Gamecocks Dawn Staley, которая тренировала Wilson в колледже в течение четырех лет, прежде чем она была выбрана под первым номером на драфте 2018 года.

Товарищи по команде Wilson также похвалили её после игры.

"Ношение короны сложно, но она появляется каждый день и вдохновляет тех, кто вокруг неё," - сказала форвард Las Vegas Alysha Clark. “И я не думаю, что люди понимают, насколько это особенное, когда ваш франчайз-игрок, ваша суперзвезда, ваш лидер может делать это на постоянной основе”.

“Лидерство само по себе сложно, но быть суперзвездой - плюс лидерство - это безумие. Вот почему только немногие получают это звание, и А’жа воплощает каждую сторону этого”.

В своём рекордном выступлении Wilson также сделала дабл-дабл, набрав 12 подборов, два перехвата и три блока. По данным Aces, она теперь имеет 418 подборов в сезоне, отставая на 29 от рекорда сезона, установленного Angel Reese ранее в этом году. Рookie Chicago Sky Angel Reese выбыла из-за травмы запястья на остаток сезона.

Три других игрока Vegas набрали двузначные очки - Clark набрала 14 очков, а Tiffany Hayes и Chelsea Gray добавили по 12 и 11 очков соответственно, когда Aces улучшили свой счет до 23-13 и заняли четвертое место в турнирной таблице. Wilson и её товарищи по команде стремятся войти в историю, став второй командой WNBA, выигравшей три чемпионата подряд.

Для Fever это был разочаровывающий вечер, так как они испытывают давление со стороны Phoenix Mercury, чтобы закрепиться на шестом месте в плей-офф. Kelsey Mitchell возглавила команду с 24 очками, а суперзвездный новичок Caitlin Clark набрала 16.

Clark не показал одну из своих обычных точных съёмок, на которую надеются фанаты, забив только 6 из 22 с поля и 1 из 10 с трёх очков.

Поздний сезонный рывок Индианы помог команде подняться выше .500 и завоевать свой первый плей-офф с 2016 года. Команда выиграла семь из своих последних 10 игр, и поражение в среду оставило Fever со счетом 19-18, опережая Phoenix на 1,5 игры.

Индиана имеет шанс взять реванш в пятницу в матче-реванше против действующих чемпионов.

Рекордная игра Wilson в WNBA ещё больше закрепляет её статус как выдающегося спортсмена. Если она сохранит свой текущий средний показатель набранных очков, она на пути к тому, чтобы побить рекорд сезона, установленный Angel Reese ранее в этом году.

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