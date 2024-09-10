В триумфальном возвращении Индианской лихорадки Кейтлин Кларк превзошла рекорд самого быстрого игрока WNBA, набравшего 300 ассистов, достигнув этого подвига наряду с двойным двойным выступлением.

22-летняя спортсменка набрала 26 очков, сделала 12 результативных передач и 5 подборов в победном камбэке "Фever", что стало её 14-м дабл-даблом в сезоне и новым рекордом команды. Она также реализовала 4 трехочковых броска, доведя свой сезонный показатель до 111, что превзошло рекорд новичков, установленный ею в конце августа.

Выступление Кларк стало одним из лучших в карьере для последних трех пиков драфта WNBA. Первый пик 2023 года, Алиях Бостон, стала лучшей в команде по очкам, набрав карьерный максимум - 30 очков и 13 подборов. В то же время, лучший пик 2022 года, Райн Ховард из "Дрим", набрала 36 очков.

"Индиана" столкнулась с трудностями на протяжении всей игры, совершив 12 потерь против одной у "Атланты" к перерыву. "Дрим" повели в счете на 16 очков за 7 минут до конца третьей четверти, но "Фever" ответили серией 18-5, сократив отставание до 3 очков к началу последней четверти.

"Атланта" увеличила преимущество до 9 очков в четвертой четверти, но "Индиана" смогла сравнять счет, благодаря очку Бостон с паса Кларк, и перевести игру в овертайм. Кларк решила исход матча двумя штрафными бросками в последние секунды, принеся "Фever" победу со счетом 19-17 в сезоне.

"Мы просто продолжали бороться, делали нужные стопы, и поддержка трибун помогла нам выиграть", - сказала Кларк после матча.

"Фever" обеспечила себе место в плей-офф 3 сентября, впервые с 2016 года.

"Мы просто пытаемся поддерживать свой темп сейчас", - прокомментировала Бостон. "Мы знаем, что можем обыграть любую команду благодаря нашей игре, скорости и таланту, который у нас есть на площадке. Даже если мы отстаем, мы можем вернуться в любое время".

Поражение стало ударом для надежд "Дрим" на восьмое место в плей-офф. "Атланта" занимает девятое место в общем рейтинге WNBA с результатом 12-23, отставая на одну игру от "Чикаго Скай".

Тина Чарльз и Джорин Канада набрали по 17 очков за "Дрим", а Аллиша Грей стала четвертым игроком, набравшим двузначное количество очков, с 15 очками.

Полные результаты WNBA 8 сентября

Гостевая команда vs. Домашняя команда (побеждающие команды выделены жирным шрифтом)

Миннесота Линкс 78-71 Вашингтон Мистикс

Атланта Дрим 100-104 Индиана Февер

Лас-Вегас Эйсес 71-75 Нью-Йорк Либерти

Даллас Уингз 77-92 Чикаго Скай

Коннектикут Сан 79-67 Лос-Анджелес Спаркс

Постматчевое заявление Кларк подчеркнуло важность стойкости их команды и влияние поддержки зрителей, сказав: "Мы просто продолжали бороться, делали нужные стопы, и поддержка трибун помогла нам выиграть". В своем выдающемся выступлении Кларк установила новый рекорд команды, набрав 112 трехочковых броска в сезоне, превзойдя предыдущий рекорд новичков, установленный ею ранее в сезоне.

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