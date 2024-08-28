Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиКитай

В третьем раунде победа досталась Нимейеру, оснащенному пакетами с льдом.

Два года назад Юле Неймиеер сделала заголовки, пройдя в четвертьфинал Уимблдона. В настоящее время, после временного спада в своей карьере, она снова вошла в топ-32 на US Open.

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут

- В третьем раунде победа досталась Нимейеру, оснащенному пакетами с льдом.

Юлия Ньемьере боролась с интенсивным полуденным солнцем Нью-Йорка, прикладывая к голове холодные пакеты, и наслаждалась преодолением испытания жарой. Впервые за два года, 25-летняя теннисистка из Дортмунда вышла в третий раунд турнира Большого шлема. Она обыграла японскую соперницу Мойуку Утидзиму 6-4, 6-0 на US Open.

"Достичь третьего раунда довольно впечатляюще", - сказала Ньемьере на Sportdeutschland.TV. "Я рада, что мне удалось вырваться во втором сете".

Кризис в карьере преодолен

Ньемьере взяла инициативу с самого начала при температуре 34°C и обыграла Утидзиму, которая ранее победила Тамару Корпач. Ньемьере теперь сыграет либо с олимпийской чемпионкой Чжень Цинвэнь из Китая, либо с русской Эрикой Андреевой. К сожалению, ее близкая подруга Ева Лис не смогла пройти дальше второго раунда, уступив чешке Марии Боузковой 2-6, 6-1, 5-7.

Ньемьере неожиданно вышла в четвертьфинал Уимблдона и 1/16 финала US Open в 2022 году, но затем испытывала спад, опустившись на 175-е место в мире, прежде чем вернуться в этом сезоне. В настоящее время она занимает 101-е место и, как ожидается, вернется в топ-100 после US Open. "Не было легко, но приятно знать, что мы оставались на курсе", - сказала она. "У меня есть команда, которая всегда верила в меня.Fantastic, что я могу отплатить им сейчас".

Ньемьере об эволюции: "Весьма новый игрок"

"Я совершенно другой игрок, совершенно другой человек", - описывает Ньемьере свою эволюцию с тех пор, как она поднялась два года назад. "Я выросла как игрок и как личность". Она видит теннис "с совершенно новой точки зрения" благодаря своему тренеру Михаэлю Гесеру, который начал работать с ней в основном в конце прошлого года. "Юлия - потрясающий талант, у нее огромный потенциал", - прокомментировала teammate Lys.

Ньемьере диктовала темп матча, большинство очков были определены ее победными ударами или ошибками Утиджимы. При счете 4-3 она, казалось, обрабатывала волдырь на левой ноге мазью и бинтом, бросая взгляд на свою записную книжку, как она делала раньше. Обе игроки использовали прохладный воздух из шланга и холодные полотенца, чтобы бороться с удушающим солнцем.

Небольшая ошибка Утиджимы на бекхенде подарила Ньемьере подачу соперницы и принесла первый сет 6-4 за 61 минуту. Вызов Утиджимы был в основном подавлен. После более длительного перерыва на смене сторон Ньемьере выиграла шесть подряд игр. Она завоевала место в третьем раунде и $215,000 призовых со вторым матч-болом после 96 минут.

Следующей соперницей Ньемьере может стать Чжень Цинвэнь из Китая, что добавит потенциальный вызов в ее текущее путешествие на US Open. Несмотря на успешный сезон Ньемьере, она испытывала спад в карьере в прошлом году, опустившись на 175-е место в мире.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Зверев и Нимейер выдержали проверку на теплах Нью-Йорка.
Спорт

Зверев и Нимейер выдержали проверку на теплах Нью-Йорка.

На Открытом чемпионате США Александр Зверев без труда выполняет второе обязательное задание при температуре более 30 градусов, внезапно приведя немецкий теннис в третий раунд.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Под нанесением пакетов льда на голову, Нимейер ослепляет
Спорт

Под нанесением пакетов льда на голову, Нимейер ослепляет

Под нанесением пакетов льда на голову, Нимейер ослепляет Два года назад Юле Нiemeier повернула головы, пройдя в четвертьфинал Уимблдона. После спада в карьере она вернулась в форму, войдя в топ-32 на US Open. Игрок из Дортмунда преобразила свою игру, возможно, готовясь к новому стремительному взлёту. Пот лил с Юле Нiemeier,

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Немецкая транспортная группа достигает площади Конкорд
Спорт

Немецкая транспортная группа достигает площади Конкорд

Запуск мероприятия по случаю открытия летних Паралимпийских игр во Франции идет полным ходом. Немецкая команда уже приземлилась на площади Согласия.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Зверев и Нимейер выдержали проверку на теплах Нью-Йорка.
Спорт

Зверев и Нимейер выдержали проверку на теплах Нью-Йорка.

На Открытом чемпионате США Александр Зверев без труда выполняет второе обязательное задание при температуре более 30 градусов, внезапно приведя немецкий теннис в третий раунд.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
После инцидента в Мёрсе в вторник произошли очевидно смертельные полицейские съемки в...
Панорама

Полицейские стреляют в подозреваемых в нападении в Реклингхаузене.

- Полицейские стреляют в подозреваемых в нападении в Реклингхаузене. В враждебной стычке в Реклингхаузене подозреваемый в нападении с ножом был смертельно ранен полицией. По предварительным данным, 33-летний мужчина создавал беспорядки в жилом комплексе в среду вечером, как сообщили полиция Дортмунда и прокуратура Bochum. Свидетели утверждали, что он был вооружен ножом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно