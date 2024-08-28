- В третьем раунде победа досталась Нимейеру, оснащенному пакетами с льдом.

Юлия Ньемьере боролась с интенсивным полуденным солнцем Нью-Йорка, прикладывая к голове холодные пакеты, и наслаждалась преодолением испытания жарой. Впервые за два года, 25-летняя теннисистка из Дортмунда вышла в третий раунд турнира Большого шлема. Она обыграла японскую соперницу Мойуку Утидзиму 6-4, 6-0 на US Open.

"Достичь третьего раунда довольно впечатляюще", - сказала Ньемьере на Sportdeutschland.TV. "Я рада, что мне удалось вырваться во втором сете".

Кризис в карьере преодолен

Ньемьере взяла инициативу с самого начала при температуре 34°C и обыграла Утидзиму, которая ранее победила Тамару Корпач. Ньемьере теперь сыграет либо с олимпийской чемпионкой Чжень Цинвэнь из Китая, либо с русской Эрикой Андреевой. К сожалению, ее близкая подруга Ева Лис не смогла пройти дальше второго раунда, уступив чешке Марии Боузковой 2-6, 6-1, 5-7.

Ньемьере неожиданно вышла в четвертьфинал Уимблдона и 1/16 финала US Open в 2022 году, но затем испытывала спад, опустившись на 175-е место в мире, прежде чем вернуться в этом сезоне. В настоящее время она занимает 101-е место и, как ожидается, вернется в топ-100 после US Open. "Не было легко, но приятно знать, что мы оставались на курсе", - сказала она. "У меня есть команда, которая всегда верила в меня.Fantastic, что я могу отплатить им сейчас".

Ньемьере об эволюции: "Весьма новый игрок"

"Я совершенно другой игрок, совершенно другой человек", - описывает Ньемьере свою эволюцию с тех пор, как она поднялась два года назад. "Я выросла как игрок и как личность". Она видит теннис "с совершенно новой точки зрения" благодаря своему тренеру Михаэлю Гесеру, который начал работать с ней в основном в конце прошлого года. "Юлия - потрясающий талант, у нее огромный потенциал", - прокомментировала teammate Lys.

Ньемьере диктовала темп матча, большинство очков были определены ее победными ударами или ошибками Утиджимы. При счете 4-3 она, казалось, обрабатывала волдырь на левой ноге мазью и бинтом, бросая взгляд на свою записную книжку, как она делала раньше. Обе игроки использовали прохладный воздух из шланга и холодные полотенца, чтобы бороться с удушающим солнцем.

Небольшая ошибка Утиджимы на бекхенде подарила Ньемьере подачу соперницы и принесла первый сет 6-4 за 61 минуту. Вызов Утиджимы был в основном подавлен. После более длительного перерыва на смене сторон Ньемьере выиграла шесть подряд игр. Она завоевала место в третьем раунде и $215,000 призовых со вторым матч-болом после 96 минут.

Следующей соперницей Ньемьере может стать Чжень Цинвэнь из Китая, что добавит потенциальный вызов в ее текущее путешествие на US Open. Несмотря на успешный сезон Ньемьере, она испытывала спад в карьере в прошлом году, опустившись на 175-е место в мире.

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