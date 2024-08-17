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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

В трагическом инциденте мотоциклист погиб после аварии с участием автомобиля недалеко от Ганновера.

Велосипедист обгоняет автобус и не замечает приближающийся автомобиль. Мотоциклист умирает в больнице.

 and  Elizabeth Wells
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Велосипедист встретил свою гибель в аварии с участием транспортного средства на дороге.
Велосипедист встретил свою гибель в аварии с участием транспортного средства на дороге.

- В трагическом инциденте мотоциклист погиб после аварии с участием автомобиля недалеко от Ганновера.

40-летний мотоциклист погиб в результате ДТП на дороге в районе Ганновера. По данным полиции, опубликованным в субботу, в пятницу мотоциклист пытался обогнать автобус на извилистом участке дороги в Вунсторфе. К сожалению, он не заметил приближающуюся машину и столкнулся с ней лоб в лоб.

Удар был такой силы, что машину выбросило на обочину. 67-летний водитель и его 65-летний пассажир не пострадали, как сообщили власти.

Мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен вертолетом в больницу в Ганновере. К сожалению, он скончался от полученных травм. Дорога между Großenheidorn и Poggenhagen была перекрыта в течение примерно пяти часов после происшествия.

Полиция Вунсторфа расследует обстоятельства ДТП, в котором погиб мотоциклист. Несмотря на трагический исход, водитель и пассажир машины, участвовавшие в столкновении, не пострадали.

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