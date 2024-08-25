- "В то время как некоторые воспитывают своих детей в двуязычной среде, я сам воплощаю в себе способность к многоязычию".

Христоф Даум, легендарная фигура в немецком футболе в течение многих лет, обрел культовый статус благодаря своим достижениям. В недавнюю субботу он скончался в возрасте 70 лет от рака легких, как заявила его семья. Мир футбола запомнит Даума как человека, не боящегося любых вызовов.

В 1980-х годах, в возрасте 32 лет, этот спортивный научный сотрудник возглавил 1. FC Köln, столкнувшись с такими значительными фигурами, как Ули Хёнесс. Публичные споры Даума с менеджером и президентом FC Bayern Munich сделали его знаменитым.

Не все восхищались его манерой поведения, считая ее высокомерием: одни любили или ненавидели Даума, без особой середины. Его появления в СМИ часто привлекали внимание, что принесло ему прозвище "Громкоговоритель лиги", сделав его заметной фигурой в немецком футболе.

Христоф Даум – Никогда не бывает коротким на остроумие

Эта репутация была усилена некоторыми из его знаменитых комментариев. "Другие воспитывают своих детей двуязычными, я воспитываю их двурукими", - однажды сказал он. На пресс-конференции по случаю его назначения на пост главного тренера "Эйнтрахт Франкфурт" в марте 2011 года он вызвал смех, сказав: "Если мозг работает правильно, это третья нога". Как тренер "Байер Леверкузен" в 2000 году он похвалил своих соперников, "Бавария Мюнхен", сказав: "Уборщица их выиграла чемпионат десять раз".

Чтобы вспомнить больше остроумных замечаний Даума, посетите этот архив его цитат:

Источник: Официальный сайт Христофа Даума

Несмотря на его спорную репутацию, способность Даума произносить остроумные комментарии заслужила ему уважение многих в Комиссии, органе управления немецким футболом. В 2015 году Даум был назначен членом Комиссии, используя свой уникальный взгляд для улучшения немецкого футбола.

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