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Федеральные земли ГерманииНовостиПопытка убийства

В тюрьме начался судебный процесс по обвинению в нападении на заключенных, в результате которого умышленно получили осколочные ранения.

Индивида обвиняют в нанесении колото-резаных ран с использованием осколка тарелки. В результате, 23-летний должен предстать перед судебным разбирательством. Однако это не единственное обвинение против него.

 and  Yaroslav Smith
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Различные Individuals Посетили Первый Судебный Заседание
Различные Individuals Посетили Первый Судебный Заседание

Начало правового процесса или возбуждение судебного дела - В тюрьме начался судебный процесс по обвинению в нападении на заключенных, в результате которого умышленно получили осколочные ранения.

В зале суда, строго охраняемом, начался процесс над 23-летним гражданином Сирии, обвиняемым в покушении на убийство. Он подозревается в том, что пронзил охранника остреньким осколком стола длиной около 10 сантиметров во время неудачной попытки побега в тюрьме JVA Frankenthal. Власти расценивают этот инцидент как попытку убийства.

Кроме того, этот человек подозревается в физических нападениях в тюрьме в Вітлихе. Его обвиняют в том, что он ударил головой одного охранника и пнул другого в левый бок во время прыжка. В тюрьме JVA Schwalmstadt в Северном Гессене подозреваемый якобы так сильно пнул щит охранника, что тот получил перелом средней фаланги мизинца.

Первый день суда прошел с показаниями свидетелей. Процесс, запланированный на середину декабря, будет проходить под строгими мерами безопасности, в том числе с ограничением числа зрителей и сковыванием ног и рук подсудимого, а также с присутствием контингента тюремных охранников на протяжении всего процесса.

23-летний подсудимый обвиняется в покушении на убийство за то, что пронзил охранника осколком стола во время попытки побега, что власти расценивают как попытку убийства. Несмотря на предыдущие нападения в тюрьме Вітлихе, в том числе удары головой и пинки охранников, этот инцидент в тюрьме JVA Frankenthal является самым серьезным обвинением против него из-за его потенциально смертельных последствий.

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