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Федеральные земли ГерманииНовостиЗемельные участки в строительстве

В Тюрингии земля в Йене переживает пик цен.

В больших городских районах Тюрингии приобрести жилую недвижимость становится дорогим предприятием, начиная с стоимости участков под застройку.

 and  Vladimir Milov
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Стоимость строительства в Йене составляла примерно 680 евро за квадратный метр в предыдущем году.
Стоимость строительства в Йене составляла примерно 680 евро за квадратный метр в предыдущем году.

- В Тюрингии земля в Йене переживает пик цен.

В мире Тюрингии, Йена претендует на звание города с самыми дорогими строительными участками. Как гордо заявляет "Город на Саале", средняя стоимость застраиваемых земельных участков в 2021 году, согласно данным Статистического управления в Эрфурте, составила впечатляющие 679,67 евро за квадратный метр. В отличие от этого, Эрфурт обходится в 256,31 евро за квадратный метр, а Веймар - в более разумные 184,92 евро. Город Зуля, имеющий независимый статус, гордится самыми доступными средними ценами на покупку - всего 48,97 евро за квадратный метр. Ранее строители находили Йену самым дорогим местом.

Согласно данным, самые высокие средние цены на строительные участки в регионе были зафиксированы в районе Сömмерда - 148,65 евро за квадратный метр, в то время как самые низкие цены были найдены в районе Альтенбургского земля - всего 22,22 евро за квадратный метр.

В 2021 году было передано в собственность 1139 неиспользуемых участков в стране. Из этих сделок 759 были связаны с землей, предназначенной для жилищного строительства. В совокупности было продано около 2,5 миллионов квадратных метров, что составило около 87 миллионов евро. Это соответствует средней цене покупки 34,34 евро за квадратный метр.

Несмотря на то, что Йена известна своими дорогими строительными участками, в городе есть значительный запас земли, который может принести высокую прибыль. Инвесторы и строители тщательно исследуют нормативную и финансовую среду в поисках возможностей для развития этой земли.

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