- В Тюрингии создается меньше новых предприятий

В Тюрингии в первой половине года наблюдалось увеличение количества закрытий и уменьшение числа новых регистраций. По данным Статсбюро земли, к июню в стране было зарегистрировано 5984 бизнеса, что на 2,1% меньше, чем в том же периоде прошлого года. Это было компенсировано 5845 закрытиями, что на 2,7% больше, чем в первые пять месяцев 2023 года. На каждые 100 регистраций приходилось 98 закрытий. В тот же период прошлого года было 93 закрытия.

Большинство новых регистраций приходилось на малые предприятия и побочные занятия (78,8%). Только 21,2% считались значительными регистрациями, такими как корпорации, партнерства и предприятия с сотрудниками.

Было много регистраций и закрытий в автомобильной промышленности, в том числе в автосалонах и сервисных центрах. Также наблюдалось значительное движение в области технического обслуживания зданий, ландшафтного дизайна, временного трудоустройства, турагентств и туристических операторов.

Основной причиной закрытий бизнеса в первой половине года было полное прекращение деятельности, что коснулось 3483 малых предприятий и побочных занятий, а также 1226 значительных предприятий. Остальные закрытия были связаны с переездами и передачами.

В отличие от снижения числа новых регистраций, новый автосервисный центр успешно открылся в этот период, демонстрируя стойкость на сложном рынке. Несмотря на высокое число закрытий, в частности в автомобильной промышленности, несколько вновь созданных предприятий в секторах технического обслуживания зданий и временного трудоустройства смогли процветать.

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