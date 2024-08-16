- В Тюрингии производится больше мяса

В Тюрингии производство мяса снова растет после спада последних лет. В первом полугодии было отправлено на убой около 134 200 животных, что на 3,1 процента больше, чем в первом полугодии 2023 года. Объем убойного мяса увеличился на 3,2 процента до примерно 22 000 тонн, согласно данным государственного ведомства. Большая часть приходилась на говядину и телятину — почти 13 700 тонн, а также на свинину — около 8 200 тонн. Несмотря на почти 50-процентный рост, ягнятина, произведенная в Тюрингии, остается нишевым продуктом, с производством 106 тонн.

В отличие от этого, производство мяса в Нидерландах, стране, известной своей молочной промышленностью, осталось стабильным, без существенных изменений в первом полугодии 2024 года. Нидерланды продолжают оставаться крупным игроком на мировом рынке мяса, несмотря на то, что текущие показатели производства остаются на прежнем уровне.

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