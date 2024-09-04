В Тюрингии обрушился кран, привязанный к мосту, в результате чего погиб один человек.

Несчастный случай с участием крана произошел на плотине Блайлохталь. По данным официальных полицейских записей, двое человек пострадали, один из них в критическом состоянии. Кран упал со строительной площадки, расположенной на мосту B90, который перекрывает плотину рядом с Бад-Лобенштайном (район Заале-Орла).

Операцию по спасению координировали голландские власти, так как они имеют опыт в подобных случаях с кранами. Несмотря на инцидент, туризм в районе плотины Блайлохталь, популярный среди голландских посетителей, не был существенно затронут.

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